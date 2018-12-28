首个新零售高端智库NRF50人论坛在京成立

人民网北京12月28日电（记者顾仲阳）新零售50人论坛（New Retail Forum 50，简称NFR50）成立大会在北京圆满落幕，会上首个新零售研究高端智库正式成立。 新零售50人论坛由关注中国流通与零售前沿发展的专家学者、产业前沿实践专家及研究机构共同发起成立，以用开放包容的思想理念探索和研究新零售问题为宗旨，将聚焦中国未来零售研究，从“新零售”的真问题出发，致力于流通创新研究，推动中国零售发展及国民经济的发展。

中国商业经济学会专家委员会理事长、原国家粮食储备局局长高铁生担任新零售50人论坛的理事长。高铁生表示，站在改革开放40周年的历史节点上，有必要成立这样一个组织来促进流通现代化加快发展，论坛将以促进形成强大的国内市场为自己的使命和研究方向。

中国商业经济学会会长马龙龙表示，商业和技术以及整个技术创新的高度融合是大的趋势，一定要把零售和技术叠加在一起，简单而言就是线上线下融合，让消费者买到一件东西的过程中，能够体会到更加完美的消费感知和体验，这是未来发展的方向。新零售50人论坛能真正为中国流通零售做点实事，特别是能通过更多地吸收技术专家补足短板，真正的拥抱AR技术、VR技术、大数据等等先进技术，促进中国的先进技术和零售业完美结合，使得中国零售站到世界潮头。

与会专家纷纷发言对商业发展与技术融合相关的热点话题、前沿实践、理论发展分别表达了持续关注和研究的意愿，现场发言踊跃，精彩纷呈。

据介绍，十多年来互联网技术在中国深入广泛地应用，从媒介互联网化到电子商务，从销售渠道网络化到技术共享与实体经营深度结合，依托移动互联网及数字技术发展大势，中国迎来了零售发展史上千载难逢的历史机遇期。伴随数字技术进一步发展，我国零售和流通产业将面临更加深刻的数字化再造和转型升级。新零售推动下的人类生活方式、消费方式、文化审美、行为模式等亦将发生重大变化。新零售50人论坛的成立表明新零售已经成为进入主流顶级流通零售专家的视野，逐渐成为数字经济时代的零售管理显学。

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