广东试点车险理赔信任额度

新华社广州12月28日电（记者荆淮侨）今后，通过人工智能和大数据计算，保险公司将为安全驾驶的车主提供车险理赔信任额度，广东车主可在额度内自助理赔。
广东省公安厅、广东省交通运输厅联合中国平安财产保险股份有限公司27日在广州举行发布会，推出了车险信任赔服务。目前，这一服务已在广东地区的单方小额事故中进行试点。发生事故后，车主可通过手机App或微信小程序进入信任赔服务入口，只需“报案上传照片、确认接收赔款”两步，即可自主完成理赔全程。
平安产险副总经理朱友刚介绍，信任赔是结合车主大数据，并根据图片定损、票据识别、生物识别等技术，搭建智能理赔信用模型，为客户配置理赔信任额度。额度内的理赔款，由客户自主操作赔付，全程将不再产生理赔人工审核作业，让车主在理赔中更加便利。
业内人士表示，传统的理赔模式基于风险审核，包括查勘、定损、核赔、复堪、收单等流程，单个案件平均产生5.18个人工作业流程，需要与客户反复沟通8次左右。使用车险理赔信任额度，可有效提升事故现场的撤离速度，降低城市交通拥堵的概率。同时，车主的信任额度与安全驾驶行为绑定，也鼓励车主培养良好驾驶行为，对于构建畅行的交通出行环境，提供了一个新模式。
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