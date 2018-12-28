原标题：零售新物种“多地开花” 年轻群体为消费按下“加速键”

新华社上海12月28日电 题：零售新物种“多地开花” 年轻群体为消费按下“加速键”

新华社记者龚雯

随着元旦假日的临近，消费市场迎来一波小高潮。近日，苏宁极物上海首家门店正式开业，未来3年这一零售新物种会在全国更多城市落地，总数将达到345家。

记者在现场看到，苏宁极物的货品包括胶囊咖啡机、微笑松饼机，到美妆仪、榻榻米，以及拉杆箱、办公文具等，不乏一批“网红”和爆款。

“苏宁极物面向的消费群体是重视品质与设计的80后、90后，在选品上强调品质、科技、爆款、高性价比。”上海苏宁易购副总经理蒋攀说，苏宁拥有超万家线下门店，为苏宁极物线下业态奠定了基础，相应地，苏宁极物的线下体验也能拉动线上销售。以南京新街口门店为例，对比开业前后三个月数据，线上营业额提升了25%。

第一财经商业数据中心联合20余家机构发布的《2018中国互联网消费生态大数据报告》显示，80后是中国互联网消费的中坚力量，但90后的消费力正迎头赶上，成为本轮消费升级的重要驱动力。以90后为代表的年轻消费群体不再“整齐划一”，他们的职业观、生活观和消费观更为个性，展现出兴趣优先、注重体验、理性消费等多元特征。

回顾2018年，好看、好玩的消费接二连三，比如阿迪达斯亚太区最大品牌中心，把零售店铺与运动体验、数字社交融为一体；穷游旅行美术馆，融合了旅行锦囊、装备和达人社区；乐高旗舰店，可以实现人脸定制；以及在人工智能推动下，“看脸吃饭”“靠脸购物”的餐饮、零售门店愈来愈多。

“不仅买东西喜欢小众，在出游方面，年轻消费者也喜欢打卡小众目的地，热衷个性化主题游。”穷游网创始人兼CEO肖异说，从观赏景点到体验人文，甚至为了看一场演出而前往一个城市，年轻人不断创造和挖掘有趣的玩法，这也将逐渐影响更多人的旅行方式。

公开信息显示，今年前11个月社会消费品零售总额达34.5万亿元，同比增长9.1%。服务消费快速增长，前三季度占居民消费比重首次超过50%。消费规模进一步扩大，消费结构进一步优化。

毕马威中国零售消费行业咨询业务主管合伙人林伟表示，在如今的零售服务市场，跨界布局已成为常态，市场边界越来越模糊。技术的革新将为零售服务市场带来增长动力，也将会继续扩充细分“赛道”。

(责编：仝宗莉、杨曦)