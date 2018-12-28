28日人民币对美元汇率中间价上调262个基点

新华社上海12月28日电（记者郑钧天）来自中国外汇交易中心的数据显示，28日人民币对美元汇率中间价报6.8632，较前一交易日上调262个基点。
中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2018年12月28日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.8632元，1欧元对人民币7.8473元，100日元对人民币6.1887元，1港元对人民币0.87620元，1英镑对人民币8.6762元，1澳大利亚元对人民币4.8250元，1新西兰元对人民币4.5954元，1新加坡元对人民币5.0062元，1瑞士法郎对人民币6.9494元，1加拿大元对人民币5.0381元，人民币1元对0.60683马来西亚林吉特，人民币1元对10.1383俄罗斯卢布，人民币1元对2.1119南非兰特，人民币1元对163.27韩元，人民币1元对0.53537阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.54685沙特里亚尔，人民币1元对40.9161匈牙利福林，人民币1元对0.54732波兰兹罗提，人民币1元对0.9517丹麦克朗，人民币1元对1.3134瑞典克朗，人民币1元对1.2774挪威克朗，人民币1元对0.77151土耳其里拉，人民币1元对2.8702墨西哥比索，人民币1元对4.7399泰铢。
前一交易日，人民币对美元汇率中间价报6.8894。
央企人事观察：今年37家央企46位“一把手”履新 人民网北京12月20日电 12月13日国家电网和大唐集团同日换帅，寇伟任国家电网公司董事长、党组书记，陈飞虎任大唐集团有限公司董事长、党组书记。稍早的11月间，中国西电、华能集团、鞍钢集团等多家央企更换了掌门人。据人民网不完全统计，截至12…【详细】
1月1日起 这些与经济相关的新政新规开始实施 编者按：2018年进入倒计时，在即将到来的2019年，一批与经济相关的政策、法规将正式开始实施。例如《中华人民共和国个人所得税法》(2018版)、针对创投企业所得税的优惠政策、跨境电商新政等等……都有哪些具体内容？请随人民网财经频道一同来了…【详细】
中央政治局定调2019年经济工作 释放三大信号 中新社北京12月13日电 (记者 周锐)在外部环境发生明显变化，中国经济稳中有变，下行压力有所加大的情况下，中共中央政治局13日召开会议，分析研究2019年经济工作，传递出三大重要信号。 总结今年成就：有效应对了外部环境的深刻变化 …【详细】
统计局：11月经济运行稳中有进 投资增速继续回升 人民网北京12月14日电 国家统计局今日发布的多项宏观经济数据显示，11月我国经济运行处在合理区间，保持总体平稳、稳中有进发展态势，全年经济社会发展主要目标任务有望较好完成。 国家统计局表示，当前国内外环境依然错综复杂，经济运行稳中有变…【详细】