我国消费市场持续扩容升级

新华社北京12月28日电（记者申铖、于佳欣）一组来自权威部门的数据显示，今年1至11月，我国社会消费品零售总额达34.5万亿元，同比增长9.1%。业内人士表示，在规模持续扩大的基础上，我国消费市场已进入需求多元发展、结构不断升级的新阶段。
“2018年，面对国内外形势发生的深刻复杂变化，消费市场总体保持平稳运行、稳中有进态势。”商务部市场运行司副司长王斌说。
今年以来，我国消费市场规模稳步扩大。今年1至11月，我国社会消费品零售总额已达34.5万亿元，业内人士预计全年将突破38万亿元。
消费升级势头不减。今年前三季度，全国居民恩格尔系数为28.5%，比去年同期下降0.7个百分点；服务消费占居民消费支出比重达50.2%，提升0.5个百分点，首次突破50%。
消费模式不断创新。线上线下融合、绿色、共享、智慧等新兴消费模式蓬勃发展。今年1至11月，实物商品网上零售额同比增长25.4%，占社零总额比重达18.2%。
消费贡献显著增强。今年前三季度，消费对经济增长贡献率达78%，比去年同期提高13.5个百分点，有望连续五年成为经济增长的第一拉动力。
前瞻明年消费市场，王斌表示，尽管受到一些不利因素影响，消费增长承受一定压力，但消费市场发展仍具备许多有利条件，稳健发展的基本面没有改变，消费升级的大趋势没有改变，长期稳中向好的总势头没有改变。
商务部新闻发言人高峰称，下一步，商务部将从优化商品和服务消费供给、提升城乡社区消费的便利性、改善消费环境等方面着手，促进我国消费市场持续健康发展，使广大消费者有更多、更直接、更实在的获得感、幸福感。
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