抗癌药降价不到位被暂停采购 各地“砍价”有啥招？

中新网北京12月28日电(记者 张尼)近日，辽宁省药品和医用耗材集中采购网对外公布的一份文件显示，因降价不到位，125个品规的国产抗癌药在该省被暂停挂网采购资格。记者注意到，伴随降药价工作在中国不断推进，各省份都在密集出台举措，对高价抗癌药“下狠手”。

辽宁省药品和医用耗材集中采购网对外公布的文件(网页截图)

辽宁：降价不到位 125品规国产抗癌药被暂停采购

日前，辽宁省药品和医用耗材集中采购网对外公布了《关于执行国产抗癌药品降税降价结果的通知》。

根据《通知》自12月25日起，60家药企的125个抗癌药药品被暂停在辽宁省挂网采购，原因是药品降价未到位。

125个药品中，未对降价要求作出任何响应的药品有66个，降幅未达到要求的有57个，另外有2个药品申请不降价，但未提供会计事务所相关证明材料。

观察此次对外公布的药品清单，记者注意到江苏恒瑞医药股份有限公司、北京双鹭药业股份有限公司、齐鲁制药有限公司等企业均入列。

在外界看来，辽宁此次对国产抗癌药“下狠手”，向外界释放了明确信号：只有降价到位的企业才能有资格在辽宁省范围交易，不符合要求的药企将被踢出局。持续推进抗癌药降价，是大势所趋。

资料图：民众在医院排队取药。 中新社记者 张添福 摄

多地推专项集中采购 山东预计每年为患者节约5.8亿元

当然，在对抗癌药药价“较真”的不止是辽宁一个省份。今年以来，地方层面也相继出台本土方案，推进降药价。

今年8月，山东在全国率先印发了《山东省抗癌药专项集中采购实施方案》，9月面向社会发布采购文件，全面启动了抗癌药专项集中采购工作。

据报道，今年12月，山东省抗癌药物专项集中采购工作已经完成，128种抗癌药、386个中标产品，平均价格下降了17.4%，最大降幅达到82.6%，在全国各省专项集中采购中处于最低价格水平，预计每年能为群众节约药品费用5.8亿元。

安徽在确保国家谈判17种抗癌药政策落地的同时，安徽省医疗保障局近期又针对另外13种抗癌药实施带量采购。目前谈判议价已经成功，13种药品价格在企业自主降价13.09%的基础上又平均下降26.43%，平均降幅达39.52%。

另外，今年11月，陕西、山西、内蒙古、辽宁等14个省份组成的省际联盟今年也顺利完成了“抱团砍价”。57个产品申报参与议价，47个产品议价成功，与14省区现行挂网价格和2017年采购量相比，平均降幅11.3%，预计每年节约资金0.91亿元。

此次省际联盟联合议价，将单一省区采购转变为省际区域联合，符合药品集中采购的发展方向，为降低抗癌药品价格，减轻患者用药负担做了一次积极的探索和尝试。

资料图 中新网记者 张尼 摄

国家打出提质降价“组合拳” 抗癌药有望迎集体降价

回顾2018年全年，国家层面也针对药品提质降价打出“组合拳”。

今年5月1日起，中国实施抗癌药等药品“零关税”，引发公众广泛关注。

9月30日，国家医疗保障局又下发通知，明确将17种抗癌药纳入国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录乙类范围。

此次谈判成功药品与平均零售价相比，平均降幅达56.7%，大部分进口药品谈判后的支付标准低于周边国家或地区市场价格，平均低36%。

12月，4+7城市药品集中采购拟中选结果对外公布。与试点城市2017年同种药品最低采购价相比，25种药品拟中选价平均降幅达52%。这些药品中就包含了吉非替尼片、注射用培美曲塞二钠等抗癌药。

即将到来的2019年，对于很多患者来说更值得期待——多达50余种的抗癌药原料将从明年元旦起实现零关税。

例如，醋酸曲普瑞林、福美坦、依西美坦、酒石酸长春瑞滨、硫酸长春新碱、盐酸托泊替康、盐酸伊立替康，其税率均是从4%降为0；抗癌药原料来那度胺税率则是从9%直降为0。

另外，罕见病药原料青霉胺、利鲁唑、波生坦的税率是从6.5%直降为0；罕见病药原料吡非尼酮则是从9%直降为0。抗血清、其他血分及免疫制品、人用疫苗等医药制品这次也有涉及，其税率是从3%直降为0。

此前，原料涨价正是药价提高的最重要推手之一。在业内人士看来，而此次降税有望推动抗癌药集体降价，为患者进一步减轻负担。(完)

(责编：仝宗莉、杨曦)