今年公路通车里程新增8.6万公里

本报北京12月26日电 （记者刘志强）记者从26日召开的全国交通运输工作会议上了解到：2018年，我国交通领域基础设施建设加快推进，铁路完成投资7920亿元，公路水路完成投资2.3万亿元，民航完成投资810亿元；预计全年新增铁路营业里程4000公里，其中高铁2600公里，新增公路通车里程8.6万公里，其中高速公路6000公里，新改建国省干线公路2万公里；新增内河高等级航道达标里程700公里、沿海万吨级泊位46个。

同时，随着运输结构调整、通行效率提升、相关费用下降，物流成本得到了进一步降低。截至11月底，降低物流成本884亿元，超过年度目标。

《 人民日报 》（ 2018年12月27日 10 版）

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