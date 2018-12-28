油价迎2018年最后一次调整

资料图：街上行驶的出租车。 金硕 摄
中新网客户端北京12月28日电 12月28日24时，成品油调价窗口将再度开启。多家机构监测数据显示，油价或继续下调，且幅度较上次有所扩大。
这是本年度最后一次调价，若实现下调，2018年全年的油价调整将以“五连跌”收尾。
据隆众资讯测算，本次成品油对应下调幅度约为380元/吨，卓创资讯测算的下调幅度为350元/吨左右。
此前，油价已经连续四次下调。累计四次下调数据来看，汽油共下调1550元/吨，柴油共下调1495元/吨。最近一次调价是在12月14日，汽油价格每吨降低125元，柴油价格每吨降低120元。
进入本轮计价周期以来，国际原油价格暴跌，带动原油变化率持续负向加深。
截至12月24日收盘，纽约商品交易所2019年2月交货的轻质原油期货价格下跌6.71%，收于每桶42.53美元。这是自2017年6月以来纽约原油期货价格首次跌破43美元。此外，2019年2月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌了6.22%，收于每桶50.47美元。
2018年国际原油期货走势。来源：卓创资讯
“国际油价暴跌主要受美联储加息、美股下跌、全球经济增长预测低迷以及全球石油市场超供等因素影响。”卓创资讯成品油分析师贾婷婷说。
除了上述因素，隆众资讯分析师李彦认为，明年欧佩克落实减产之前，交易商依然对于减产的实际效果抱有质疑，这也在一定程度上打压了国际油价。
此前“四连跌”之后，已经全部回吐今年年内涨幅。目前，全国大多数地区柴油已经降至6.6元/升以下，92号汽油零售限价在6.7-6.9元/升。
隆众资讯数据显示，本轮零售价下调后，折合升价跌幅或在0.27-0.32元之间，幅度较为可观，元旦期间自驾游出行成本将有所减少。(记者 邱宇)
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