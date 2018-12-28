教育部：3700万名农村学生吃上免费营养餐

中新网12月28日电 教育部今日召开新闻发布会，介绍教育脱贫攻坚工作进展，据教育部发展规划司相关负责人介绍，农村义务教育学生营养改善计划，已覆盖所有国家级贫困县，让3700万名农村学生吃上免费营养餐，营养健康状况得到显著改善。
据教育部发展规划司相关负责人介绍，教育部连续实施了三期学前教育行动计划，全国学前三年毛入园率达79.6%。全面改善贫困地区农村义务教育薄弱学校基本办学条件，832个贫困县已基本完成建设任务。
实施农村义务教育学生营养改善计划，覆盖所有国家级贫困县，让3700万名农村学生吃上免费营养餐，营养健康状况得到显著改善，身体素质明显提升，营养改善计划试点地区男、女生各年龄段的平均身高、体重均有不同程度的增长。
实施消除义务教育大班额计划，截至2018年10月底，义务教育大班额、超大班额数量比2017年分别减少了18.9%和48.7%，为近10年最大降幅。
实施乡村教师支持计划，“国培计划”累计培训乡村教师和校园长540万余人次，实施农村教师特岗计划，全国28万名农村特岗教师活跃在中西部22个省(区)1000多个县3万多所农村学校(村小、教学点)。
有28个省份通过在学免费、学费补偿和国家贷款代偿等方式，每年吸引4.1万名高校毕业生直接到农村中小学任教。集中连片特困地区乡村教师生活补助实现全覆盖，有效缓解了贫困地区教师“下不来、留不住、教不好”的问题。
启动实施银龄讲学计划。2018-2020年，计划招募1万名优秀退休校长、教研员、特级教师、高级教师等到农村义务教育学校讲学，发挥优秀退休教师引领示范作用，促进城乡义务教育均衡发展。
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