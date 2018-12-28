原标题：文旅部：元旦出游勿参加明显低于正常价的旅游线路

中新网12月28日电 据文化和旅游部网站消息，2019年元旦将至，居民假日出游意愿强烈。文化和旅游部发文提示，元旦出行选择合理的路线和产品，注意核实旅行社经营资质，并与旅行社签订旅游合同，在签订合同时应认真阅读合同条款，不轻信口头承诺，不参加明显低于正常价格的旅游线路。

中新网记者 李霈韵 摄

根据中央气象台消息，我国将呈现“北方干冷，南方湿冷”的特点。文化和旅游部提醒广大游客，元旦出游要注意安全，做文明的传播者，幸福的分享者。

一、有备而行，安全第一。了解旅游目的地和行程中的天气、卫生、路况、饮食、住宿情况及应急救援信息等，掌握必要的安全知识、急救常识，准备必要的常用药品，注意防寒保暖。如自驾出游，行前规划好路线，检查燃油、机油、冷却液、蓄电池、制动液、轮胎预备胎，冰雪地准备防滑链。根据身体条件选择适合自己的冰雪运动项目和温泉等体验项目，并在专业人员指导下参与体验，不盲目追求刺激。建议购买人身意外伤害险。

二、错峰出行，文明旅游。避开首日出行高峰，选择前往非热门的旅游目的地。假日期间，随时关注各地交通部门发布的路网提示，选择畅通的行车路线，临近假期结束，尽早返程，避免遭遇高峰车流。遵守法律法规，尊重当地风俗习惯、文化传统和宗教信仰，不大声喧哗，不推搡拥挤。珍惜自然环境，不乱扔垃圾，不破坏花草树木，保护文物古迹，不随意涂鸦或刻字。讲究以礼待人、尊重他人、乐于助人，做文明的传播者，幸福的分享者。

三、理性消费，合理维权。选择合理的路线和产品，注意核实旅行社经营资质，并与旅行社签订旅游合同，在签订合同时应认真阅读合同条款，不轻信口头承诺，不参加明显低于正常价格的旅游线路。旅途中购物时选择正规购物场所，不冲动、不攀比、不盲从、不跟风、不贪小便宜，并在付款后要主动索要发票，妥善保存。如遇旅游服务质量纠纷，及时拨打全国旅游服务热线号码“12301”进行维权。

(责编：仝宗莉、杨曦)