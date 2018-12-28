12月29日，相约：第十七届中国经济论坛

2018年12月29日，由人民日报社指导、《中国经济周刊》主办的第十七届中国经济论坛，将在人民日报社隆重举行。本届论坛的主题为“新工业革命与高质量发展”。

参加论坛的各级政府官员、知名企业家、权威专家学者和主流媒体，将围绕学习习近平总书记系列重要讲话精神，深入探讨如何把握新工业革命带来的历史机遇，推动信息化和工业化深度融合，打造新技术、新产业、新模式、新产品，实现高质量发展，加快建设制造强国。

第十七届中国经济论坛欢迎您！

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中国经济论坛是由人民日报社指导、人民日报社《中国经济周刊》主办的大型经济类年会。自 2001 年首办至今，一年一度的中国经济论坛已成功举办了十六届，形成了“媒体牵头、政府支持、共话经济、促进发展”的良好论坛效应，在全国政商学各界产生了广泛影响。

与人民日报社共同举办过中国经济论坛的国家部委有：

1.工信部

2016年12月3日，由人民日报社、工业和信息化部共同指导，人民日报社《中国经济周刊》、工信部工业互联网产业联盟共同主办的第十六届中国经济论坛在北京举行。本届论坛的主题为“供给侧结构性改革与中国经济新动能”。

工信部副部长陈肇雄在中国经济论坛开幕式上发表主旨演讲

2.科技部

2015年12月18日，由人民日报社、科技部共同指导，《中国经济周刊》杂志社、科技部火炬中心联合主办的第十五届中国经济论坛在北京举行。本届论坛的主题为“创新驱动发展互联网精神与制造业革命”。

科技部副部长张来武在中国经济论坛开幕式上发表主旨演讲

3.财政部

第十五届中国经济论坛期间，由人民日报社、财政部共同指导，《中国经济周刊》杂志社、财政部PPP中心联合主办了一场国内最高端的PPP专场对话“高峰论道如何让PPP落地生根”，不仅带来了国内最权威的对话嘉宾，还组织了以省级财政厅主要领导牵头、国内PPP主流企业参与的近百人参会团队。

财政部副部长史耀斌在中国经济论坛开幕式上发表主旨演讲

4.国务院国资委

2014年12月10日，由人民日报社、国务院国资委共同指导，《中国经济周刊》杂志社、国资委新闻中心联合主办的第十四届中国经济论坛在北京举行。本届论坛的主题为“新常态 可持续创新是中国发展新引擎”。

国务院国资委副主任黄丹华在中国经济论坛开幕式上发表主旨演讲

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参加过中国经济论坛的企业家有：

1.格力电器董事长 董明珠

（第十三、十四、十六届中国经济论坛嘉宾）

作为《中国经济周刊》的老朋友，董明珠曾三次受邀与《中国经济周刊》杂志社社长兼总编辑季晓磊共同主持中国经济论坛。

2.东土科技股份有限公司董事长 李平

（第十六届中国经济论坛嘉宾）

3.中国水环境集团董事长 侯锋

（第十六届中国经济论坛嘉宾）

4.曙光云计算总裁 关宏明

（第十六届中国经济论坛嘉宾）

5.贝达药业董事长 丁列明

（第十五届中国经济论坛嘉宾）

6.上海张江高科总经理 葛培健

（第十五届中国经济论坛嘉宾）

7.中国航空工业集团副总经理、CIO 张新国

（第十五届中国经济论坛嘉宾）

8.中国建材董事长 宋志平

（第十四届中国经济论坛嘉宾）

9.中国南车副总裁 徐宗祥

（第十四届中国经济论坛嘉宾）

10.丹麦中央政府绿色国度联盟执行主席 Finn Mortensen

（第十四届中国经济论坛嘉宾）

11.新兴际华董事长 刘明忠

（第十三届中国经济论坛嘉宾）

12.中国北车副总裁 余卫平

（第十三届中国经济论坛嘉宾）

13.曙光信息产业股份有限公司总裁 历军

（第十三届中国经济论坛嘉宾）

(责编：李栋、朱一梵)