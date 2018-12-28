元旦期间高速路不免费 北京地铁将适时加开临客方便出行

原标题：元旦期间高速路不免费
北京青年报记者昨日获悉，今年元旦假期高速路不免费，预计道路情况较好，但京新、京藏等高速路易拥堵。元旦假期，北京地铁公司将适时加开临客方便市民出行。
假期多条高速易拥堵
12月27日，北京市交管局和高德地图联合发布元旦出行预测报告。报告显示，元旦假期，预计全国高速路整体路况较好，不会出现大面积或长时间拥堵。预计12月30日9点至11点为高速出程拥堵高峰；1月1日为返程拥堵高峰，14点至19点拥堵程度较高。
根据高德地图交通大数据预测，元旦期间北京市出程易拥堵缓行的高速有G7京新高速、G6京藏高速、S12机场高速、S32京平高速、G45大广高速等；元旦期间北京市返程易拥堵缓行的高速有G7京新高速、G6京藏高速、S12机场高速、通燕高速、S15京津高速等。
预计节日期间易发生拥堵或缓行的收费站有白庙收费站、榆垡南收费站、吴各庄收费站、上清收费站、台湖收费站等。
元旦假期地铁将适时加开临客
此外，北青报记者从北京地铁公司了解到，预计12月29日（周六）中午至晚间，西单、王府井、前门、东单、宣武门等商业区周边车站、欢乐谷景区以及重点换乘车站客流均有小幅增长，元旦假期北京站、北京西站等交通枢纽车站客流增幅明显。
根据节日期间运输特点，地铁公司提前制定指挥预案，关注12月29日中午至晚间以及1月1日晚间的客流变化情况，及时调整列车运行，适时加开临客。
地铁新线换乘站客流量较大
今年底，北京地铁公司将开通6号线西延（金安桥——海淀五路居）以及8号线三四期（珠市口——瀛海）。新线开通后，新增金安桥、珠市口、永定门外三座换乘车站，可分别实现新线与S1线、7号线、14号线换乘。同时6号线北运河东、7号线垡头、8号线中国美术馆、亦庄线亦庄火车站四座车站随新线同步开通。
开通初期新线和新站的客运量总量相对较小，但路网结构相应变化，特别是金安桥、珠市口变更为换乘站，地铁公司将加强换乘站间联动配合和客流组织。
此外，8号线中国美术馆站受到旅游客流影响，预计节假日客流密集；随着城市副中心启用，6号线、八通线副中心线路和车站客流将进一步增长。
文/本报记者 刘珜
央企人事观察：今年37家央企46位“一把手”履新 人民网北京12月20日电 12月13日国家电网和大唐集团同日换帅，寇伟任国家电网公司董事长、党组书记，陈飞虎任大唐集团有限公司董事长、党组书记。稍早的11月间，中国西电、华能集团、鞍钢集团等多家央企更换了掌门人。据人民网不完全统计，截至12…【详细】
1月1日起 这些与经济相关的新政新规开始实施 编者按：2018年进入倒计时，在即将到来的2019年，一批与经济相关的政策、法规将正式开始实施。例如《中华人民共和国个人所得税法》(2018版)、针对创投企业所得税的优惠政策、跨境电商新政等等……都有哪些具体内容？请随人民网财经频道一同来了…【详细】
中央政治局定调2019年经济工作 释放三大信号 中新社北京12月13日电 (记者 周锐)在外部环境发生明显变化，中国经济稳中有变，下行压力有所加大的情况下，中共中央政治局13日召开会议，分析研究2019年经济工作，传递出三大重要信号。 总结今年成就：有效应对了外部环境的深刻变化 …【详细】
统计局：11月经济运行稳中有进 投资增速继续回升 人民网北京12月14日电 国家统计局今日发布的多项宏观经济数据显示，11月我国经济运行处在合理区间，保持总体平稳、稳中有进发展态势，全年经济社会发展主要目标任务有望较好完成。 国家统计局表示，当前国内外环境依然错综复杂，经济运行稳中有变…【详细】