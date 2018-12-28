原标题：天津到北京新机场将建高铁 仅用时36分钟可到达

本报讯(记者 丰家卫)25日，记者从天津市交通运输委了解到，明年天津市将进一步完善综合交通运输网络建设，加快津石高速公路天津东段、西段等项目建设，确保在建邦喜、仓桑、滨玉、杨北等4个京津冀一体化普通公路项目全面完工，并全力推进京沪二通道、津承城际、天津至北京新机场联络线等铁路项目开展前期工作。

天津市交通运输委副主任吴秉军介绍，高铁方面，天津市将率先启动天津至北京新机场联络线建设。目前，这一项目已经得到国家发改委、铁路总公司，还有河北省政府的大力支持，线路建成后天津到北京新机场预计仅用时36分钟。此外，天津还将启动京沪高铁二通道建设的前期工作，京沪高铁二通道将与规划中的天津滨海国际机场T3航站楼在地下实现无缝衔接。明年，天津滨海国际机场T3航站楼也将完成前期规划，计划在明年内启动建设。

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