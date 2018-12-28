七省市共享春运路网大数据 探索高速公路协作新机制

人民网北京12月28日电 （朱江）据交通运输部网站消息，日前，湖南省高速公路路网运行监测指挥中心主办2019年湖南及周边省（市）高速公路春运路网运行研判会。湖南、广东、广西、江西、湖北、贵州、重庆7省（市）协同合作，共享大数据分析成果，探索高速公路协作新机制，为出行者提供更高水平的出行服务。

会议分析了7省（市）高速公路近3年的春运车流量等有关数据，预测2019年春运流量，研讨湖南过境车辆的诱导、管制、分流措施，并就春运形势整体研判情况和需要支持配合的事项进行磋商。

会议提到，7省（市）高速公路管理部门共同签署了以“湘粤赣鄂渝贵桂省际高速公路2019年春运工作协作配合备忘录”“联网收费管理跨区域车辆数据共享”为主题的合作备忘录。各方将建立联络会商机制，深化应急联动和交流合作，择期组织召开邻省间联席会议，共同研判春运新形势和新问题；建立信息共享机制，相邻省际间高速公路交换历年春运有关数据，研讨湖南过境车辆的诱导、管制、分流措施，交流春运形势整体研判情况。

(责编：朱江、仝宗莉)