新华社北京12月27日电 题：老照片旧票券中的金融改革开放——从庆祝改革开放40周年大型展览看金融支持实体经济历程

新华社记者刘开雄、刘慧

北京，中国国家博物馆。正在举行的“伟大的变革——改革开放40周年大型展览”上，观众们通过一张张老照片、一件件票券实物，重温了中国金融行业在过去40年里的历史变迁。

这些点滴记录着40年来改革开放的伟大进程。40年来，金融业借由改革与开放，融通资金，激发活力，有力地支持了实体经济不断前行。

一张股票折射中国改革开放的决心——

走进“历史巨变”展区，有这样一张老照片引起很多观众的注意：

“1986年11月14日，邓小平同志把一张上海飞乐音响股票作为礼物赠送给美国纽约交易所董事长约翰·凡尔霖，向世界宣告中国改革开放决心。”

在经济体制改革刚起步的时候，我国就在积极探索建设现代股份制企业。上个世纪80年代，部分企业就开始探索股份制改造。

我国第一个商品期货市场、沪深交易所的成立，“新三板”“沪港通”“深港通”……一张张珍贵照片，展示了40年来中国资本市场的变迁，那些激动人心的时刻跃然纸上。

北京市西交民巷27号——

“图为农业银行恢复初期的北京市西交民巷27号总行旧址。”

1979年3月，中国农业银行恢复成立。在此之后，各专业金融机构相继恢复成立。

1983年9月，我国中央银行制度正式确立；1993年12月，《国务院关于金融体制改革的决定》出台；1994年，三大政策性银行相继成立。

央行和银行体系的重塑，有力地支持了中国经济社会的发展。与此同时，银行也随着社会经济发展的需要，不断进步革新。

如今，中国农业银行的总部已经搬离了西交民巷27号，我国大型商业银行均已上市，而且还有更多的股份制银行，甚至城市商业银行登陆资本市场。

银行业在改革中发展，在发展中改革。

再见，外汇券——

在“历史巨变”展区的实物陈列中，观众们看到久违的外汇券。这个早已退出历史舞台的票券，再次勾起了观众们对往昔的回忆。

随着改革开放大幕的拉开，越来越多的外国人、归国华侨等来华旅游、投资，为了便于他们在国内涉外场所消费，1980年4月1日，国务院授权中国银行发行外汇兑换券。

1994年1月1日,人民币官方汇率与外汇调剂价格正式并轨,我国开始实行以市场供求为基础的、单一的、有管理的浮动汇率制。同时，停止发行外汇券。1995年6月，外汇券停止流通。

告别外汇券后，我国汇率形成机制改革继续推进。

1998年中国开始逐渐放开个人购汇；2006年5月1日中国实施了年度购汇管理制度；2007年2月1日个人购汇提高到5万美元。

金融业改革开放程度不断加深，人民币不断走向世界。在图片展示中，人们可以看到中国近年来在国际金融领域的地位正在快速提升。

2016年，中国在国际货币基金组织（IMF）中份额占比从3.996%升至6.39%，排名从第六位跃升至第三位；2016年10月，人民币正式加入IMF特别提款权（SDR）货币篮子。

金融活，经济活。40年光阴如梭，金融业改革开放随着经济发展的现实需求不断深入。如今，中国经济正在由“大”变“强”，金融业必将为实体经济转型升级提供更有力的支持。

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