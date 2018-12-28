工信部预计全年全国规模以上工业增加值增长6.3%左右

人民网北京12月28日电 （朱江）据工业和信息化部网站消息，12月27日至28日工信部在京召开工作会议。工业和信息化部预计，全年全国规模以上工业增加值增长6.3%左右，软件和信息技术服务业务收入增长15%，单位工业增加值能耗下降3.5%。
会议明确，2019年，工信部主要做好八方面工作。
一是强化创新引领，加快发展先进制造业。把创新摆在产业发展的核心位置，加强关键核心技术攻关。
二是聚力提质增效，推动传统产业优化升级。支持重点省份钢铁去产能，开展钢铁产能置换方案专项抽查；持续推进落后产能依法依规退出。深化电信普遍服务试点，力争2019年底前实现全国98%贫困村通宽带。
三是瞄准智能制造，打造两化融合升级版。加快工业互联网标识解析国家顶级节点、二级节点建设；推行人工智能产业创新重点任务“揭榜挂帅”机制。
四是培育国内市场，保持工业经济平稳增长。实施超高清视频、车联网(智能网联汽车)等产业发展行动计划。完善新能源汽车积分管理制度，制定乘用车“第五阶段”油耗标准。进一步抓好已出台促进民间投资政策的落实。
五是激发市场活力，培育更具竞争力的优质企业。鼓励和支持非公资本参与制造业领域国有企业改制重组。实施促进大中小企业融通发展三年行动计划。
六是提升支撑能力，释放数字经济潜能。加快固定宽带千兆应用推广，做好建档立卡贫困户、中小企业精准降费，推动大幅降低内地与港澳间漫游费。推进网间带宽扩容以及存量网站与APP的IPv6升级改造。
七是深化改革开放，持续优化工业通信业发展环境。推动进一步降低增值税税率和企业所得税。全面实施准入前国民待遇加负面清单管理制度，落实船舶、飞机、汽车等行业开放政策，积极稳妥推进电信行业开放。
八是旗帜鲜明讲政治，把全面从严治党引向深入。
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