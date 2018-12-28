财政部：严控地方政府隐性债务 有效防范化解财政金融风险

人民网北京12月28日电 （朱江）据财政部网站消息，12月27日至28日，全国财政工作会议在北京召开。会议强调，2019年要大幅增加地方政府专项债券，严格控制地方政府隐性债务，有效防范化解财政金融风险。

会议明确财政部2019年十项重点工作：

一是继续支持打好三大攻坚战。大幅增加地方政府专项债券，严格控制地方政府隐性债务，有效防范化解财政金融风险。强化财政投入保障，深入推进贫困县涉农资金整合试点，加快扶贫资金动态监控机制建设，支持精准扶贫精准脱贫。聚焦打赢蓝天保卫战等七大标志性战役，加大投入力度，支持打好污染防治攻坚战。

二是推动经济转型升级。聚焦突出短板和薄弱环节，大力支持制造业、民营经济和中小企业等发展，增强市场主体活力，提升经济创新力和竞争力。

三是进一步释放内需潜力。立足培育发展国内市场，着力促消费、扩投资，发挥好内需对经济增长的支撑作用。

四是促进区域协调发展。统筹落实好国家重大区域战略，发挥各地区比较优势，健全区域互助和利益分享机制，进一步提升区域间基本公共服务均等化水平，缩小区域发展差距，促进区域协调发展向更高水平和更高质量迈进。

五是贯彻实施乡村振兴战略。围绕农业农村现代化的总目标，着力构建完善财政支持实施乡村振兴战略的政策体系和体制机制，推动农业高质量发展，大力支持乡村建设，深化农业农村改革，巩固发展“三农”持续向好形势。

六是加强保障和改善民生。坚持经济发展和民生改善相协调，积极促进就业创业，支持发展公平优质教育，提高社会保障水平，强化民生兜底保障，促进文化事业发展，让人民群众有更多获得感。

七是深化财税体制改革。按照有利于激发微观主体活力和调动地方积极性的要求，加快财政体制改革，健全预算管理制度，完善税收制度，进一步突破重点改革任务。

八是确保地方财政可持续。中央财政继续加大对地方转移支付和县级财力保障力度，监督指导地方化解债务风险的同时，各地要担起财政可持续的责任，始终绷紧财政可持续这根弦，坚持问题导向，强化工作举措，增强财政运行稳定性和风险防控有效性。

九是持续提升财政管理效能。全面实施预算绩效管理，夯实预算执行管理基础，完善国有资产和会计管理，狠抓制度建设和执行，切实管好用好财政资金和国有资产。

十是推进国际财经合作。加强“一带一路”国际财经合作，推动多双边财经合作深入发展，积极参与和引领国际财经等领域的规则制定，坚定维护和增进国家利益。

(责编：朱江、仝宗莉)