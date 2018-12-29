成品油价格年内首次“五连跌” 北京92号汽油每升降价0.3元 

本报讯（记者 蔺丽爽）据国家发改委消息，昨日24时，汽油每吨下调370元、柴油每吨下调355元，折合92号汽油每升下调0.29元，0号柴油每升下调0.3元。其中，北京地区92号汽油零售价6.44元/升，调减0.30元/升。按一般私家小客车油箱50L的容量估算，加满一箱汽油将节约15元。

北京青年报记者从中石化北京石油公司获悉，自12月28日24时起调整汽柴油价格，92号汽油零售价6.44元/升，调减0.30元/升；95号汽油零售价6.86元/升，调减0.32元/升；98号汽油零售价7.84元/升，调减0.32元/升；京标0号柴油零售价6.09元/升，调减0.31元/升。“五连跌”后相当于油价恢复到去年10月份的水平。

北青报记者估算，仅就本轮来看，私家车方面，按一般油箱50L的容量加满一箱汽油将节约15元；月跑2000公里、百公里耗8个油的车型，调价后私家车主每月将节省48元左右的用油成本。

物流运输方面来看，以月跑10000公里，百公里油耗在38L的斯太尔重型卡车来计算，未来半个月内单辆车的燃油成本将降低约570元左右，物流运输成本每车每月可减少6280元。消费者出行成本将继续降低，与“五连跌”之前的油价相比，私家车加满一箱油少花73.5元，每月可节约235元。

金联创成品油分析师刘霞分析，美国加息打压股市走低令市场风险情绪惨遭重挫，从而拖累了原油等风险资产的价格表现。市场担心供应过剩、能源需求前景，整个市场充斥着供应过剩的悲观情绪，原油空头占据主场。虽然石油输出国组织表态或进一步减产的利好消息使得原油价格大幅反弹，但目前市场信心依旧难以提振，国际油价较前期震荡下跌。

另外，多家机构预测，下一轮成品油调价下调或搁浅的概率较大。卓创资讯分析认为，近期国际油价或呈现回暖走势，但涨幅将较为有限，下周期国内成品油零售限价再次下调或搁浅的可能性较大。

隆众资讯分析师李彦表示，以当前国际原油价格水平计算，下一轮成品油调价开局将呈现下调趋势，幅度在140元/吨左右。近期国际原油市场弱势气氛较为明显，主要受美股下滑及全球经济前景欠佳影响，业者对于原油需求预期担忧不断增强。不过OPEC已确定明年减产的基调，供应端利好因素在元旦后或将逐渐增强，“空好”仍有博弈机会。预计下一轮成品油调价下调或搁浅的概率较大。

据统计，加上5月1日因增值税税率调整导致的国内油价下调，本次调价周期过后，今年国内成品油调价格局将呈现“13涨12跌1搁浅”格局。下一轮调价窗口将于2019年1月14日24时开启。

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