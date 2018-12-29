北京市服务业占GDP比重超八成

原标题：本市服务业占GDP比重超八成

本报讯（记者 李泽伟）北京市发改委昨天召开新闻发布会，介绍了北京市服务业高质量发展情况。前三季度北京服务业增加值较去年增长7.2%，占GDP比重达到82.3%；金融、科技、信息和商务服务增加值占GDP比重48.6%。本市按照减量发展的路径，推进新首钢高端产业综合服务区、丽泽金融商务区等高端产业功能区规划调整，加快利用老旧厂房，目前已经转型利用的和正在转型改造的占地700多万平方米。

会上介绍，改革开放四十年以来，北京市服务业已经由住宿、餐饮、商贸、房地产等传统行业转向以金融、科技、信息、文化创意、商务服务等现代服务业为主导的产业结构。2018年，本市服务业保持了平稳较快发展，前三季度服务业增加值增长7.2%，快于GDP增速0.5个百分点，占GDP比重达到82.3%，对全市经济增长贡献率达84.7%。2018年前三季度，金融、科技、信息和商务服务4个行业增加值总和占GDP比重达到48.6%，对全市经济增长贡献率达63.4%；2018年1-10月规模以上文化产业收入增长14.4%。

会上透露，本市按照减量发展的路径，压减部分功能区规划建设规模、加快盘活利用腾退空间。推进新首钢高端产业综合服务区、丽泽金融商务区等高端产业功能区规划调整，压减建筑规模；加快腾退利用老旧厂房，目前已经转型利用的和正在转型改造的占地700多万平方米，承载新业态的发展。通过大力发展节能环保产业、楼宇绿色改造等降低服务业能耗，支撑全市单位地区生产总值能耗预计下降3.5%左右，有望连续13年超额完成国家下达的考核任务。

随着服务业的高质量发展，新模式、新业态成为服务业新增长点。科技金融、互联网+、创业服务、跨境电商、人力资源服务等成为服务业发展新亮点，中关村互联网金融创新中心聚集了各类互联网金融机构950多家，全市双创服务机构超过400家，成长起一批知名创业服务机构，涌现出金电联行、小笨鸟跨境电商平台、人人实验科技条件平台等一大批服务业高质量发展的典型企业。

社会公共服务方面，本市推动中心城区部分教育、医疗、培训机构等社会服务功能向郊区拓展延伸，2018年全市建设提升蔬菜、早餐等7项基本便民商业网点超过1500个，超额完成任务，城六区社区已实现全覆盖；建成四级公共文化服务体系，公共文化设施超过7100个，覆盖率接近99%，实现了15分钟公共文化服务圈。

(责编：李楠桦、仝宗莉)