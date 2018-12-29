原标题：养老保险断缴仨月不会清零缴纳额度

本报讯（记者 解丽）近期，网上流传“养老保险断缴3个月，之前缴纳的额度和记录就清零”的说法。对此，人力社保部官微辟谣称，养老保险出现断缴，绝对不会清零缴纳额和缴纳记录的。

人社部指出，“养老保险个人账户”是国家为每个参保人员建立终身记录的养老保险个人账户。一经建立，终身不变。无论在哪里缴费，无论是否间断性缴费，个人账户都会累计记录参保人权益，并不存在所谓“清零”的情况。

人社部同时明确，《社会保险法》规定，参加基本养老保险的个人，达到法定退休年龄时累计缴费满十五年的，按月领取基本养老金。而这里的“累计缴费满十五年”是指职工或居民按照规定缴纳养老保险费的累计年限（含视同缴费年限）。因此，参保人因更换工作，或更换居住城市等原因暂时缴费中断，并不会影响之前缴费的记录。

(责编：李楠桦、仝宗莉)