原标题：沪指2018年下跌超24% A股史上跌幅第二

昨日是A股2018年最后一个交易日，沪指、深证成指、创业板指数、中小板指数都实现了小幅收涨。不过从全年涨跌幅来看，A股却跑输了全球主要股指。与自己相比，沪指跌幅24.59%，仅次于2008年全球金融危机65.39%的跌幅，为A股史上跌幅第二位。

那么整个A股市场、投资者、个股以及陕西公司的表现都如何呢？华商报记者昨日通过万得数据、中登公司数据和证监会发布的相关数据，对市场进行了全面的梳理和对比。

>>市场情况

全年市值缩水14.59万亿 投资者炒股热情遇“寒流”

与2017年白马蓝筹强势上涨推动大盘不同，2018年的A股市场反复震荡不断，四大股指出现历史上第二大跌幅。沪指全年下跌逾24%，深成指全年跌逾34%，创业板指跌逾28%，中小板指跌逾37%。在市场深度回调之下，随之而来的就是缩水的市值和降低的估值。截至12月28日，A股上市公司总数达3583家，总市值为48.59万亿元；2017年底A股上市公司总数为3485家，总市值为63.18万亿元，相当于全年上市公司数量增加98家，市值减少14.59万亿元。

据中登公司数据显示，截至12月21日，期末投资者数量为1.46亿，仅以市值减少14.59万亿元计算，全年A股投资者人均亏损幅度近10万元。如果按散户持有A股市值约20%估算，则人均亏损约2万元。不过，由于持仓投资数大大少于投资者总数，今年参与交易的投资者平均亏损金额恐怕要明显超过2万元。

市场行情不佳，股民交易热情也受到影响。华商报记者查询Wind数据显示，截至12月28日，A股年内成交额为89.65万亿元，而2017年全年成交额为111.76万亿元，下降幅度近20%。截至2018年11月，陕西在股票交易金额累计为2.26万亿元，在全国股票总交易额中占比1.35%。

西安交大管理学院特聘教授仝铁汉指出，各地区股票交易额变化除了与市场赚钱效应有关，也要考虑上市企业数量、投资者资产配置偏好及经济发展情况等多重因素。一般来说，上市公司越多，那么由此引起的证券交易行为也就会越多。

>>个股惨状

超过九成股票下跌 506只股价被“腰斩”

“覆巢之下安有完卵”，2018年，在指数大跌的背景之下，个股表现极为悲惨。

华商报记者梳理发现，按12月28日收盘价计算，3500余只A股中，全年仅有295只出现上涨，第一牛股花落创业板中石科技。该股继2017年上涨21.01%之后，2018年再度上涨298.38%。而剔除多只今年上市的新股以后，卫宁健康、亚夏汽车、建新股份、创业软件、通产丽星等涨幅也超过70%。这些牛股或是因涉及科创产业，或是获得了并购重组的加持。

沪深两市3266只股票全年处于累计下跌状态，占比超过90%，其中有506只股价跌幅超过50%。跌得最惨的两只股票都是ST股，处在重组乱局之中的*ST保千，全年累计跌幅达87.84%，该公司预计今年净利润仍可能继续亏损；卷入多起诉讼和重组问题的*ST富控，累计跌幅达86.87%。此外，神雾环保、金亚科技、乐视网、*ST华信、奥瑞德等13只股票累计跌幅也超过80%。这些股票中，全年业绩预告基本是清一色的预警。

>>陕股表现

陕西上市公司增至49家 蓝晓科技逆势飙涨45%

在A股市场剧烈变化之下，绝大部分陕西公司的股价表现也不甚理想。

截至12月28日收盘，陕西49家上市公司里有45家股价累计下挫。股价上涨的公司只有4家，占比不足一成。

蓝晓科技凭借在上半年公告产出高纯碳酸锂、签署重大购销合同和大额碳酸锂生产线合同等事件带动股价走高，虽然随后有回落，但仍以45.01%的累计涨幅，成为今年涨得最多的陕西股票；其余3只上涨的股票为盘龙药业、建设机械和国际医学。

在全年股价下跌的陕西上市公司里，有不少伴随半年业绩下滑，但也有的业绩不错但股价却走低。从累计跌幅情况看，坚瑞沃能下跌82.15%，凯撒旅游下跌52.84%，天和防务下跌51.17%。陕西黑猫、供销大集、曲江文旅、中环装备、炼石航空、环球印务、ST宏盛、西部材料、彩虹股份、宝德股份、航天动力等跌幅也超过四成。

其中面临终止上市风险的坚瑞沃能，全年累计跌幅在创业板中也排到了第四位。

值得注意的是，延安必康、天地源今年加入陕西阵营，陕西上市公司增加到49家，但不少企业市值却出现缩水。按12月28日收盘价计，陕西有11家公司总市值超过百亿，还有10家不足20亿元。与去年末相比，小市值公司迅速增加。按去年最后一个交易日收盘价计算，当时陕西的上市公司总市值均在20亿元以上，总市值过百亿的公司还有16家。

仝铁汉指出，表面上公司市值因股价涨跌而增减，但其实影响一家上市公司市值大小的因素包括盈利能力、管理效率、发展潜力、内部管理结构及行业竞争等。以上因素也是小企业抓住机遇做强自身规模所要注意的方面。

>>IPO统计

上市105家创近十年来最低 新股平均筹资达近年峰值

IPO通过率低是贯穿了2018年的话题，全年共有199家企业上会（包含取消审核、暂缓表决和二次上会），最终111家过关，通过率仅55.78%，创下自2013年以来五年内新低。

年初和年末反差巨大，1月份过会率仅36%，12月份过会率达69.23%。有研究机构认为，这一前低后高趋势与IPO“堰塞湖”有所缓解关系匪浅。据证监会统计，截至12月28日，只有247家企业处在排队状态，相比年初时的484家企业差不多减少了一半。被否原因则主要集中在：持续盈利能力问题、业务规范运行问题、关联交易问题、财务会计规范问题、商业模式合法问题、同业竞争问题、募集资金运营和历史沿革等重大问题的合法合规等方面。

全年登陆沪深两市的企业数量只有105家，除去IPO停摆的2013年外，这一数据为近十年来最低水平。“2018年可以说是A股变革的一年。”资深投资人士哈立新表示，受贸易摩擦、首发从严审核常态化等多重因素影响，新股发行有所放缓；但在大型企业和独角兽推动下，符合要求的公司IPO速度并不慢，且单笔募资处于高位。

富士康闪电过会背后是药明康德、宁德时代等独角兽们的集体狂奔，技术硬件与设备也成为首发募资最多的行业。105只新股平均筹资额13.13亿元，创下2011年以来峰值。其中有49%的筹资来自于富士康、中国人保、迈瑞医疗、宁德时代、华西证券、江苏租赁、鹏鼎控股、养元饮品、美凯龙和郑州银行等前10大IPO企业。

最快于2019年上半年推出的科创板和实行注册制，让资本市场有了更多期待。哈立新补充道：“科创板的探索增加了科技创新企业的融资渠道，也会吸引一些成长性高的新经济公司，预计2019年的IPO市场将继续由独角兽和大企业所引领。”

>>新股融资

“自己”撤单现象增加 陕西等10省份无新股上市

受低过会率影响，IPO撤单数量明显增加。据证监会统计，截至12月20日，2018年全年共有195家企业终止审查，大幅超过2017年全年终止审查的146家，其中陕西有3家，分别是西凤酒、陕西嘉禾生物、西安华通新能源。

“企业主动撤回首发申请，不排除有尝试借壳等考虑。”英大证券研究所所长李大霄表示，按照规定，如果上会被否的话，三年内就失去了借壳上市的机会。

IPO企业数量的减少，对新股分布区域影响不大。105家首发上市的企业中，有半数来自粤苏浙三个省份。这三个省份的首发募资额也达到792.09亿元，相当于A股全年首发募资额1378.15亿元的57.47%。除了港澳台地区外，陕西、甘肃、内蒙古、黑龙江、山西、辽宁、云南、海南、吉林、重庆等10个省份没有新股上市记录。

万联证券西安营业部投顾屈放表示，沿海经济强省的IPO企业数量多，一方面是因为地区经济活跃，尤其是新兴产业发展较快；另一方面也和这些地区企业的融资观念积极有关。

证券市场最大功能之一就是为实体企业提供融资，陕西、西安都已出台相应政策，鼓励区域内企业上市。截至12月20日，除了已通过发审会的西安银行，全省有西安万隆制药、西安三角防务、西安瑞联新材料、杨凌美畅新材料和西安派瑞功率半导体变流技术等5家企业在创业板排队。此外，近两年还有易点天下网络科技股份有限公司、陕西中天火箭技术股份有限公司、陕西美能清洁能源集团股份有限公司等10家企业宣告启动IPO上市辅导。

陕西虽然没有新股募资，但全年有5家上市公司借增发、可转债和配股等形式完成融资。其中，炼石航空、延长化建和金花股份分别增发募资15.96亿元、16.2亿元和6.38亿元；广电网络发行可转债募资8亿元；陕国投以配股方式募资22.71亿元。

>>后市展望

市场处在筑底过程中 被低估板块将率先反弹

对于2018年A股表现以及未来的趋势，业内人士如何看待？

武汉科技大学金融证券研究所所长董登新表示，主要原因在于我国经济处在转型升级期，伴随去产能，去杠杆、去库存等政策推进，加上贸易摩擦等外部不确定因素的影响，股市也在“挤泡沫”、释放风险。虽然股市表现不尽如人意，但我国资本市场改革取得了明显进展，无论是先后纳入MSCI和富时罗素指数，还是即将推出的科创板、注册制试点，以及退市制度的进一步完善，都反映出市场化、法治化和国际化成果。

有不少行业人士认为，A股现在正处在历史底部，作为新兴市场中估值低、规模大的市场，有望吸引更多资金流入，2019年市场有望出现反弹走势，对投资者信心进行修复。

中信建投证券投顾孙佳欣认为，虽然A股在2018年的震荡回调幅度比较明显，但业内共识已处于筑底过程中，当然市场反弹也不可能是一蹴而就的，后期还应关注经济走势和相关经济数据对于市场的带动。

屈放表示，A股本轮下跌已历时三年半，部分个股遭遇深度调整。进入2019年，随着国内和国际风险因素的逐渐缓解，市场震荡整理并开始反弹概率也在加大。建议投资者可以关注5G、物联网、芯片、独角兽等热点板块，此外市场中被低估的板块有希望实现率先价值反弹。

有本地私募人士分析，展望2019，指数修复是趋势，上涨空间不会太大。一季度，伴随着政策的预期，尤其是货币政策的适当宽松以及年后开工对经济的企稳作用，预计市场会有一定的反弹。但是，由于国际经济贸易的复杂性和美股市场的不确定性，二季度的A股可能会以震荡整理为主。三四季度，在诸多因素的叠加下，A股有望迎来一波期待已久的上涨走势。 本组稿件由华商报记者 李程 采写

(责编：仝宗莉、李栋)