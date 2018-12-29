原标题：我国将建先进工业互联网骨干网络

工业互联网已成当前制造业竞争的新制高点。我国工业互联网发展正迎来“政策年”，有关部委积极完善工业互联网政策体系，地方也在紧锣密鼓构建工业互联网体系。

《经济参考报》记者8日在第五届世界互联网大会上获悉，我国互联网发展正由消费互联网转向工业互联网。下一步政策重点将着力突破关键核心技术，特别要加强对人工智能、物联网等关键技术的研发，加快企业数字化转型，构建先进的工业互联网骨干网络。

万亿市场空间或开启

“当前，互联网创新发展与新工业革命形成历史性交汇，互联网由消费领域向生产领域、虚拟经济向实体经济快速延伸，工业经济由数字化向网络化、智能化深度拓展。”工业和信息化部副部长陈肇雄7日在第五届世界互联网大会“工业互联网的创新与突破”论坛上表示，加快发展工业互联网是事关我们能否抓住新一轮科技革命和产业变革机遇的战略问题。

国家互联网信息办公室副主任高翔指出，工业互联网作为互联网与制造业深度融合的产物，是支持新工业革命的关键基础设施和推进“互联网+”先进制造业的重要基石，是实体经济特别是工业转型和创新发展的关键依托。

在浙江省人民政府省长袁家军看来，工业互联网发展成为各国竞争的焦点。发达国家围绕核心标准、技术和平台，加速布局工业互联网，构建数字驱动的工业新生态。

“中国是全球制造业和产业发展的大国，中国的工业互联网企业在赋能智慧城市、智能交通、政府管理的前景巨大，有望达到万亿市场。”佳都新太科技股份有限公司CEO刘伟说。

不过，在工业互联网领域，中国与欧美国家还存在较大差距。SAP全球高级副总裁、SAP中国总经理李强指出，例如，在汽车行业，德国已经有40%的汽车可以通过个性化定制派单生产，而中国只有5%。在装备制造行业，全球领先的风机制造商服务收入占比是56%，而中国领先的制造商占比不到14%。此外，资产利用效率也有待提高。

“我国工业互联网总体呈现出大而不强、推广困难、融合不足的问题。全球主要国家关于工业互联网的技术、产品和标准竞争日趋激烈，加快建设和发展工业互联网、占据竞争制高点就更具现实紧迫性和重要性。”中国科学院应用生态研究所客座研究员吴琦对《经济参考报》记者表示。

央地协同迈入政策年

2018年2月，国家制造强国建设领导小组宣布设立“工业互联网专项工作组”，此后，工信部先后发布了《工业互联网发展行动计划(2018—2020年)》等系列文件，我国工业互联网发展由此驶入快车道。

今年以来，地方发展规划也在紧锣密鼓出台。如吉林省提出，到2020年初步建成低时延、高可靠、广覆盖的工业互联网网络基础设施，初步形成各有侧重、协同集聚发展的工业互联网平台，初步建立工业互联网安全保障体系，力争形成与经济发展相适应的工业互联网产业生态。

浙江省提出，到2022年建成全国工业互联网发展先行区，到2025年建成全国工业互联网发展示范区。要加快打造1+N工业互联网平台体系、产业支撑体系、网络基础体系、安全保障体系等。

重庆市提出，支持工业互联网网络基础建设提升、支持工业互联网平台建设、支持企业“上云上平台”实施数字化网络化智能化升级、支持工业互联网生态发展、支持工业互联网发展环境建设。

湖北省提出，通过推进互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，3年内让3万家制造企业“上网触云”。

“下一步要加强网络技术标准、体系架构的统筹规划、有机衔接，构建先进的工业互联网骨干网络，推动形成统一的工业数字化互联接口标准，引导支持工业企业特别是中小企业部署新型网络技术。”陈肇雄透露。此外，要培育一批面向特定行业、特定领域的企业级平台、行业级平台以及跨行业、跨领域的综合性服务平台。

人工智能和物联网将成发力重点

“中国工业互联网平台在应用创新和模式等方面发展迅速，但在技术发展等方面距离国际先进水平还有明显差距。”高翔指出。

陈肇雄指出，下一步要突破关键核心技术，加快建立工业互联网共性技术体系。“以关键核心技术为主攻方向，加强5G工业应用、边缘计算、人工智能、区块链等前沿技术协同攻关。面向生产制造新需求，加强网络化协同制造、智能制造、云制造等应用技术研究，形成技术研究和产业应用互促互进的良好局面”。

人工智能和物联网将成为发力重点。高翔指出，要抓好技术链核心环节，特别要加强对人工智能、物联网等关键技术的研发，打造布局优化、系统协同发展的工业互联网核心技术生产链，更好地支撑传统工业全方位、深层次、革命性转型发展。

陈肇雄表示，要促进人工智能与云计算、大数据、5G等技术交叉融合，深化与一二三产业融合发展。推动工业互联网、智慧工厂建设。

“人工智能是工业互联网的核心基础技术，工业互联网的计算、分析、感应技术、风险控制都需要人工智能深度参与。”吴琦对《经济参考报》记者表示。

在国家互联网信息办公室副主任刘烈宏看来，在工业领域，物联网的感知、控制、决策等能力要素正加速渗透上下游各环节，从而促进产业升级和结构优化。

“预计在2025年全球将会有近140亿个工业物联网连接，中国将是非常重要的物联网市场，市场规模达到40亿。”GSMA首席执行官洪曜庄说。

数据安全、网络安全、工控安全都是工业互联网发展过程中不能忽视的问题。陈肇雄表示，要建立健全工业互联网安全管理法律法规体系，加快建成多层次、多功能安全技术防控体系，支持工业互联网安全企业发展。此外，“进一步在更高层次、更宽领域、更高水平上推动开放合作，构建工业互联网产业开放新格局”。

(责编：朱江、李栋)