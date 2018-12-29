原标题：个税专项附加扣除暂行办法 结束征求意见

近日，备受关注的《个人所得税专项附加扣除暂行办法（征求意见稿）》结束了为期两周的向社会公开征求意见。据悉，此次公开征求意见旨在广泛听取社会公众的意见，更好回应人民群众的期盼。在征求意见期间，不少人士表达了对加强大病医疗支出的扣除力度、细化住房贷款利息、继续教育等专项附加扣除操作细则的期待。

征求意见稿中，对子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息、住房租金和赡养老人等六项专项附加扣除的范围和标准都做出明确规定。专项附加扣除在明年1月1日实施后，将会在目前已经实行的5000元起征点和新税率的基础上，进一步释放减税红利。

财政部副部长程丽华对记者表示，围绕征求意见中社会公众对扣除范围、标准、征收管理等方面提出的具体意见，将更好地研究完善办法，让广大人民群众切实享受到改革的红利。同时，根据教育、住房、医疗、养老等民生支出变化情况，个税专项附加扣除暂行办法在执行过程中还将进行动态调整。

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