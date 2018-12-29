原标题：钱塘江中上游航道全线通航 每年节约运费9亿元

新华社杭州12月28日电（记者唐弢）记者28日从浙江省港航管理局获悉，钱塘江中上游航道全线通航。据测算，开发后的钱塘江中上游航道运输通过能力相当于一条复线铁路或两条4车道高速公路，每年可直接节约运费9亿元以上。

钱塘江航道与京杭运河、杭甬运河相通，曾是连接浙西、浙中的水上运输大动脉。由于20世纪60年代建造的富春江大坝没有建相应规模的船闸，从衢江、婺江、兰江连通钱塘江的“黄金水道”被阻断，钱塘江中上游航运能力逐步萎缩。进入21世纪，随着区域经济发展对水路交通需求的迅速增长，复兴钱塘江航运的呼声日益高涨。

2011年，浙江省印发了《内河水运复兴行动计划》，全面开启钱塘江中上游航运开发工程建设。8年来，浙江改造500吨级航道总里程175公里，新建1000吨级船闸7座，新建集发电、防洪、灌溉为一体的水利枢纽4座。项目建成后，实现全线可通航500吨级船舶新航道通过能力由80万吨提高到2500万吨，新增发电能力64.8兆瓦。

据了解，钱塘江中上游航道全线通航大大降低了沿线企业物流成本。“航道、船闸等硬件设施提高后，船舶的待闸时间大大缩短，运输效率提高、周转加快，不少公司及船户已在扩大运输规模。” 衢江（衢州段）航运开发工程项目指挥部工作人员表示，届时，浙江衢州等地市将形成“前港后市”的产业格局。

此外，大规模发展水运还将改善道路交通环境，水运节能减排的特点也使其更受欢迎。据测算，衢江（金华段）航运通航后，到2020年可节约社会运输成本约6.15亿元，其中环境成本相对于公路节约13亿元，相对于铁路节约3.7亿元。

水运振兴还带来了文化振兴，随着钱塘江中上游航道全线通航，沿线各市结合水上美丽交通经济走廊建设，大力发展沿线生态旅游、服务民生的产业。浙江省港航管理局工程建设处处长丁武雄表示，未来，杭州、金华、衢州、钱塘江、富春江、新安江、兰江等将串成一个水上旅游网。

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