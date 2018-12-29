这是首发仪式现场展示的J000000001号纪念钞（12月28日摄）。新华社记者 李鑫 摄
新华社石家庄12月28日电（记者 王昆、吴雨）28日起，第一批次人民币发行70周年纪念钞可办理预约兑换。当日，人民银行在第一套人民币发行地——河北石家庄举行人民币发行70周年纪念钞首发仪式，并将J000000001号纪念钞交由当地河北钱币博物馆临时展出。
人民银行相关人士介绍，70年前，人民银行在石家庄宣告成立并开始发行第一套人民币。此次发行的人民币发行70周年纪念钞集合了5套人民币的代表性图案、人民银行大楼、旧址、成立布告等元素，每一个元素背后都有一段光荣而艰辛的历史。
人民银行决定于11月23日起陆续发行人民币发行70周年纪念币和纪念钞一套。2018年12月28日至2019年1月4日，第一批次人民币发行70周年纪念钞可以办理预约兑换。11月30日至12月3日在工、农、中、建四大行预约登记70周年纪念钞的公众，可按照约定的时间，持在预约系统中登记的有效身份证件，前往约定的营业网点办理预约兑换业务。第二批70周年纪念钞可于2019年1月11日至2019年1月15日办理预约兑换。
图表：人民币发行70周年纪念钞首发 预约公众可如约兑换 新华社发 李栋 制图
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