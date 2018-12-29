原标题：证监会部署第四批专项执法行动 严厉打击屡查屡犯行为

新华网北京12月28日电 周五证监会例行发布会上发言人常德鹏表示，近期，证监会稽查部门以严厉打击屡查屡犯、性质恶劣、后果严重的证券违法活动为重点，积极加强与公安机关沟通，全面分析相关案件线索及调查工作情况，在重点分析涉嫌证券违法犯罪线索的基础上，确定了9起重大案件作为2018年第四批专项执法行动集中部署。这批案件涵盖涉嫌背信损害上市公司利益、操纵市场、内幕交易等违法犯罪类型。目前，相关工作已全面展开。

常德鹏强调，下一步，证监会将不断强化与公安机关的执法协调配合，按照优势互补、信息共享、协同推进的工作要求，积极支持公安机关案件侦查，配合公安机关依法追究违法主体刑事责任，坚决打击侵蚀市场运行基础、积聚市场重大风险、群众反映强烈的证券期货违法行为，有力维护资本市场健康稳定发展。

(责编：仝宗莉、李栋)