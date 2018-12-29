原标题：我国三季度经常账户顺差233亿美元

新华社北京12月28日电（记者刘开雄）28日，国家外汇管理局公布数据显示，2018年三季度，我国经常账户和非储备性质的金融账户均呈现顺差，国际收支保持基本平衡。

国家外汇管理局新闻发言人、总经济师王春英介绍，2018年三季度，经常账户顺差233亿美元，环比增长338%。其中，国际收支口径的货物贸易顺差1008亿美元；服务贸易逆差809亿美元，旅行、运输和知识产权费仍是服务贸易主要的逆差项目。

非储备性质的金融账户保持顺差，跨境资本延续2017年以来净流入的态势。2018年三季度，非储备性质的金融账户顺差140亿美元，其中，证券投资净流入339亿美元；直接投资保持基本均衡，对外直接投资净流出251亿美元，外国来华直接投资净流入252亿美元。

数据还显示，2018年9月末，我国整体国际投资头寸状况保持稳健，储备资产规模仍位列全球第一。对外金融资产总规模略有增加，2018年9月末，我国对外资产70473亿美元，较6月末增长0.1%。

截至2018年9月末，我国全口径（含本外币）外债余额为19132亿美元，较6月末增长427亿美元，增幅2.3%。

“主要源于贸易信贷与预付款和债务证券余额增长。”王春英说，三季度我国进出口贸易规模稳步上升，特别是进口贸易较去年同期上升近19%，贸易融资余额相应增长。此外，随着我国债券市场对外开放步伐逐步加快，境外投资者持续增持境内债券，债务证券在我国全口径外债中的比重稳步上升，截至2018年9月末，债务证券比重为22.4%。

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