原标题：“极速抢票”拼不过普通购票 春运抢票软件挖了哪些坑

春运抢票软件又挖了哪些坑

购买加速包依然几天无消息社交平台出现抢票软件助力链接

□ 本报记者 赵丽

□ 本报实习生 崔磊磊

春运抢票正在进行。自2018年12月27日起，12306网站(含手机客户端)将新增候补购票功能，在春节前后选取部分紧张方向列车的长途区段进行试点，以进一步改善广大旅客购票体验。候补购票功能也成了2019春运购票的最大关注点。

与此同时，随着2019春运火车票的开售，抢票市场也活跃起来，各大软件继续提供抢票服务。抢票服务真能抢到票吗？加速包真在加速吗？好友助力真能助力抢票速度？针对上述问题，《法制日报》记者进行了调查走访。

“极速抢票”拼不过普通购票

“到底选择哪一款应用作为最有力的武器？”这是每年春运大潮来袭前必考的选择题。

在北京某事业单位工作的张淼(化名)每年春节都为买票的事情头疼。“我老家在山西省的一个小城市，没有飞机场也没有高铁站。从北京出发，只有一趟行程10个小时的列车，这趟车的票也就特别难买。”张淼说，以前一到抢票的日子，他就设好闹铃，用电脑、手机App等同时抢，“但是一放票就没了，有了抢票软件后情况才稍微好些”。

今年，张淼直接在一款抢票软件上预交了订单，让软件帮忙刷票。除此之外，他还做了很多其他准备：“除了老家的城市外，我还在刷附近几个城市的票，能先到附近的城市也可以，再坐汽车回家。”

但抢票工具的槽点也是多多，值得一提的是，在抢票过程中几乎都遇到了一个“坑”——抢票加速包。

对这个问题，不少购票者都有一个问号：加速包真的有用吗？多数网友认为，不同的平台使用加速包后的加速方式都不一样，比如会增加更多的节点、算力、资源或者是网速，以此提高抢票成功率。

但事实上，购票者也很难判断系统是否真的提供了额外的抢票资源。有受访民众反馈，使用加速包后依然未能成功抢到票。也有网友做了一项测试，使用加速包和未使用加速包抢票，未使用加速包的反而抢票成功。

李江(化名)是刚刚参加完2019年硕士研究生招生考试的大四学生，想着考研结束回家休息一段时间的他，选择了在某抢票应用上抢预售票，这也是李江第一次使用抢票软件购买车票。

为了能顺利抢到票回家，李江通过购买平台上的加速包服务和好友助力的方式，成功加速到最高级别“极速抢票”。但在正式开售的几天后，李江还是没有抢到票。12月15日早上8点，李江准时打开12306查看自己在上述抢票平台上预定的车次余票信息。

“12306显示有票，但之前我用了加速包的抢票订单却没有抢票成功。”无奈之下，李江打电话给抢票应用客服人员，“客服人员问我‘是否加速到了最高级别’,我说已经到了极速抢票，客服人员就直接回复称‘需要根据下单的时间排队购票，请耐心等待’”。

这样的回答让李江很恼火，“本来在12306就能顺利买到票，却告诉我在这得排队”？带着怒气和疑问，急着购买车票回家的李江最终选择了取消订单，在12306上重新购买了车票。而购买加速包的钱也没有退还，打了水漂。

记者调查发现，总的来说，任何平台的抢票成功率都存在一定的偶然性，设置了加速包也并不能保证能够100%成功。

默认勾选加速包“搭售”服务

记者调查发现，市面上许多购票软件都有抢票功能，大多以购买加速包服务和好友助力的方式提高购票成功率。

这些所谓的“搭售”服务费用，有的会在形成订单时自动勾选，有的则会提醒旅客自行购买，自动勾选的服务往往没有明显的提示，消费者很容易被强制消费，而且在取消订单时，这些“搭售”费用很可能无法退回。

在记者选择的4款“主流”抢票应用中，有3款应用在操作流程中都会默认选择购买加速包，其中收费为30元/份和20元/份不等。虽然都可设置取消，也可选择不同费用的加速包，但一些应用并没有明显的收费提示，稍不留神就容易“中招”。

记者尝试在某购票平台上购买北京到太原的高铁票，在提交订单时发现，原本197元的二等座车票变成了227元，原因则是系统自动勾选了“退改无忧10元/人”和优选服务中“高速出票20元/人”的“搭售”服务，但均无明显提示。

对于加速包和好友助力的抢票方式，在曾经专门研究过此类产品的北京某平台的产品经理王鹏(化名)看来，只不过是在花钱买一份心理安慰，“加速包机制就是一个竞拍机制，表面上是不同级别的加速，其实就是谁出钱多，谁下单早，谁就优先买到票，背后肯定是数据库筛选的。所谓的抢票，其实就是个噱头，忽悠人罢了”。

经常看到朋友圈和各种群聊里的好友助力链接，从未使用过抢票软件的北京市民陈梦也有自己的担忧。

“难道大家一点都不担心隐私泄露的问题？”在陈梦看来，抢票软件可以使用自己的12306账号登录，账号关联的乘车人信息可能会被平台引用，“要想为好友助力，也必须允许自己的社交账号登录平台。这样一来，用户的个人信息也会被平台窃取”。

交钱进抢票群后还是看运气

此外，记者在一些社交平台上还发现了新的抢票服务——抢票加速群，而这些抢票加速群大部分都是付费群。

12月26日上午，记者在支付0.5元后成功加入了名称为“××火车票加速抢票群”的QQ群，此时在这个群里已经聚集了1185人，而且还在不断增加。在此QQ群中，5秒之内来自各种抢票软件的好友助力链接就会高达20多条。同时群公告显示，可在30分钟内保证达到极速抢票和光速抢票的级别，但是还必须添加群主微信并支付10元，群主会邀请进入另一个名为“××加油群”的微信群聊。

同时，在进入上述“××加油群”的微信群聊后，记者注意到群公告里面还备注：在本群里，一些平台砍价的链接也可以发送至本群。群主称，每年春运都是一票难求，要想达到极速抢票的级别，需要购买40元/份的加速包，而在这里只需要10元就可以迅速达到极速抢票级别，甚至更高。

上述微信群的群主对记者说，“10元帮你加满30个人”，也就是达到极速抢票级别，但“无法保证抢到票，只是给加入到这个级别，然后看运气”。

(责编：李楠桦、李栋)