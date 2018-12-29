8起违法围填海案件被自然资源部通报

原标题：8起违法围填海案件被通报

新华社北京12月28日电（记者王立彬）为严格管控围填海，警示有关地方及企业，自然资源部28日通报8起违法围填海案件，其中广东湛江一起违法填海案涉及海域面积达3467.84亩。

这8起案件包括辽宁大连长兴岛港兴土地开发有限公司违法填海案、山东烟台蓬莱西海岸海洋文化旅游产业开发有限公司违法填海案、江苏通州湾港口发展有限公司违法填海案、浙江温州平阳县滩涂围垦开发建设有限公司违法填海案、福建省连江县路港工程开发公司违法填海案、广东湛江经济技术开发区东海岛开发投资有限公司违法填海案、海南文昌亿创达科技投资有限公司违法填海案、广西防城港市港口区水利局违法填海案。

自然资源部执法局局长崔瑛说，滨海湿地是近海生物重要栖息繁殖地和鸟类迁徙中转站，是珍贵的自然资源，具有重要的生态功能。由于长期大规模围填海活动，滨海湿地大面积减少，自然岸线锐减，对海洋和陆地生态系统造成损害。按中央要求，今年7月以来，在国家海洋督察组大力推动下，自然资源主管部门严厉查处一批违法围填海案件，公布8起案件是为切实发挥警示教育作用。

记者注意到，被通报的广东湛江经济技术开发区东海岛开发投资有限公司违法填海案，涉案方在未取得海域使用权情况下，擅自填海建设湛江市东海岛石化产业园，违法填海面积231.19公顷（3467.84亩）。浙江温州平阳县滩涂围垦开发建设有限公司违法填海案涉及违法填海面积171.85公顷（2577.7亩），违法围海面积63.71公顷（955.6亩）。

自然资源部海域海岛管理司司长高忠文说，自然资源部已向沿海11个省区市围填海专项督察反馈情况，要求抓紧整改，严肃追责，全面清理。今年1至7月发生违法围填海70处，涉及海域面积187.48公顷；此后发生违法围填海2处，涉及海域面积0.44公顷。违法围填海势头已得到遏制。今后将推进蓝色海湾、南红北柳、生态岛礁等生态修复工程，通过退围还海、退养还滩、退耕还湿等，逐步修复已破坏滨海湿地。

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