江苏：取消苏鲁省界5座高速收费站

新华社南京12月28日电（记者刘宇轩）记者28日在江苏省交通厅获悉，苏鲁省界5座高速收费站12月28日15时起正式取消。同时，江苏联网高速路网内的江阴大桥、苏通大桥、润扬大桥、泰州大桥和南京四桥等5座跨江大桥主线收费站取消工作也将同步实施。
据了解，此次取消的5个收费站是：G2京沪高速、G15沈海高速、G25长深高速、G3京台高速和S69济徐高速苏鲁省界收费站。
9月4日，交通运输部下发关于开展取消高速公路省界收费站试点工作的通知，明确江苏、山东作为全国取消高速公路省界收费站试点工作的首批试点省份，确保2018年底前取消两省之间所有高速公路省界收费站。
记者了解到，取消收费站并非意味着相关路段高速通行不再收费，而是为提高通行效率，减少车辆排队交费时间。高速公路通行费收费仍按照所属省级人民政府批准的标准继续执行。
据悉，取消省界收费站后，相关部门将逐步拆除正线上收费设施，车辆可按路段所设标志规定的速度正常行驶。车辆通过省界附近设置的虚拟收费站，系统可自动扣费。
江苏交通控股有限公司董事长蔡任杰说，江苏在全国率先完成了省界虚拟收费站天线及CPC卡道路测试工作。本次取消省界收费站试点工作共完成416个收费站4473个车道的国产密钥系统迁移、5个省界虚拟站和5个跨江大桥标识点建设以及368万CPC卡采购、置换及收费系统软件开发。
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