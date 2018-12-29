内蒙古国有商行首单非上市民企债转股项目落户乌海

新华社呼和浩特12月28日电（记者张云龙、安路蒙）记者28日从内蒙古自治区乌海市民营企业债转股推进会上获悉，农行内蒙古分行对内蒙古黄河能源科技集团（下称“黄河能源”）的20.3亿元债权成功实现转股，这是内蒙古全区国有商业银行及投资机构首个非上市民营企业债转股落地项目。
黄河能源是中国民营企业500强。但近年来，随着市场变化以及企业扩张，黄河能源的经营资金出现紧张，债务增加较多。
面对企业发展中遇到的暂时困难，农行内蒙古分行作为最大债券银行，没有采取简单抽贷、压贷、直接处置抵质押物、破产清算或批量转让等方式处理，而是采取债转股形式化解。
农行内蒙古分行风险资产处置部专家赵熙表示，债转股的操作流程复杂、标准高、要求严，尤其是民企债转股无先例可循。黄河能源的债权主体涉及18家金融机构，各行化解风险的想法不尽相同，完全实现统一行动存在较大难度。作为最大债权银行，农行充分发挥牵头行作用，最终推动了债转股方案的实施。
乌海市金融办主任刘瑞江介绍，债转股是企业不良债务处置的一种可选途径，有利于优化民企股权结构，实现财务透明运作。同时，有效降低了国有商业银行的不良贷款总量和不良率，为全区金融机构采用“债转股”方式化解民企信用风险，提供了有益经验。
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