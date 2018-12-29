原标题：证监会：“限乘限飞”显效 37名证券市场失信人缴纳罚款1.5亿元

新华社北京12月28日电（记者刘慧、刘玉龙）证监会28日发布消息，证券期货市场特定严重失信人“限乘限飞”实施半年来，有37名证券期货行政违法当事人缴纳罚没款近1.5亿元、依法承担违法后果后，被从“限乘限飞”名单移除。

据介绍，自2018年6月起，证监会根据相关规定向铁路总公司、民航局报送证券期货市场特定严重失信人95人，分7批在“信用中国”网站进行公示。其中，有上市公司并购重组相关方逾期未履行重组业绩承诺补偿，有上市公司大股东逾期未履行偿还关联方借款的公开承诺，还有上市公司实际控制人逾期未履行提供无息借款的公开承诺。多名证券期货行政违法当事人因逾期不履行行政罚没款缴纳义务，被列入“限乘限飞”名单。

证监会新闻发言人常德鹏表示，逾期未履行公开承诺的上市公司相关责任主体被公示惩戒，有效引导上市公司及其控股股东、实际控制人、法定代表人、主要负责人、重组交易方等主体严肃承诺、诚信守诺。半年来，相关当事人及时履行法定或约定义务的意识明显提升。

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