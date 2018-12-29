原标题：房租高涨逼退“隐士”？澄清：下山系政府清理整治违建

租金高涨逼退终南山隐士系误读

因“隐士”大量涌入造成违建乱象 西安开展违建清理行动保护山区环境

近日，一篇名为《那个辞职隐居终南山的姑娘，付不起房租又回来了》的文章将颇具神秘感的终南山“隐士”引入了公众的视野。文章称，目前不少终南山“隐士”因为房租和生活成本高涨，纷纷选择下山。北京青年报记者调查发现，“隐士”们的下山，租金或许并不是主要原因，更重要的是，针对近期当地政府对于终南山上的违章建筑进行清理，导致很多住在违建中的“隐士”们“重返红尘”。

网传

房租高涨逼退“隐士”？

近日，一篇名为《那个辞职隐居终南山的姑娘，付不起房租又回来了》微信公众号文章走红网络。文中提到，不少早年进入终南山生活的“隐士”们因为房租和生活成本高涨，“不堪重负，纷纷选择下山，离开终南山”。

文中提到，由于终南山有“天下修道，终南为冠”的美名，相传姜子牙、张良、孙思邈、陶渊明、王维等历史名人都曾隐居于此。近几年，更是吸引了众多山外的民众慕名前来隐居于此。

不过，山中住所有限，所以最近出现了供不应求，价格水涨船高的现象。一位早年隐居终南山读书、摄影、种菜的姑娘小楠，因为租借的小院年租金从400元涨到2万，不堪重负，不得不回城找工作。

据小楠介绍，早年终南山的房租行情大多为一年数百至数千元不等，偶有上万。现在很多土坯房一般为年付，需1.5万至2万元，甚至出现有屋主要求租客一次付清5年10万租金。不仅房租，吃穿用度也比以前贵了很多。据统计，在山上居住一年连带房租年花费至少需要3至4万。

澄清

下山系政府清理整治违建

然而，对于公众号文章中所说的房租高涨逼退“隐士”的情况，西安长安区政协委员、长安区道教协会秘书长梁兴扬坐不住了。

“近期，网传终南山‘隐士’因租金上涨离开秦岭，引发网民关注，实际情况并非如此。”梁兴扬因为工作的原因，对终南山“隐士”的生存状况颇为熟悉。12月26日，他在微博上表示，导致“隐士”们纷纷下山的并不是因为租金高涨，而是因为“秦岭近期一直在进行违章建筑整治和环境保护”。

梁兴扬告诉北青报记者，从地理位置上讲，终南山一般是指西安南面40公里处的终南山山峰和与之相邻的东西上百公里内的秦岭北部，不少“隐士”都选择居住在西安长安区境内的天子峪和大峪等山间村落里。“住在哪儿的都有，有住山上小庙里的，有租住村民老房子的，也有自己搭窝棚和木屋的，甚至有直接找个山洞就住进去的。”

“不少‘隐士’在终南山里租住的是没有合法手续的违章建筑，一方面影响环境，另一方面还存在很多的安全隐患，所以当地政府近期组织了一系列的违章建筑和环境保护的治理行动，不少‘隐士’没了住的地方，自然就下山了。”梁兴扬说。

讲述

不少人下山都去了南方

今年8月初，“隐士”圈小有名气的“终南草堂”因为部分建筑属于违章建筑遭到了拆除。草堂工作人员刘女士告诉北青报记者，2008年创始人张剑峰上山租住大峪村民的房子，之后又逐渐搭建起来五六间木屋，接待一些有上山居住意愿的人，草堂拆除后大家都下了山。

“大峪这边之前是‘隐士’比较集中的区域，开始治理以后，这边不少不合规的房子都被拆掉了，人是少了很多。”刘女士告诉北青报记者，“现在的终南山温度动辄零下好几度，除了山顶上还住了些没拆到的人，其他不少‘隐士’都下山去南方了。11月就开始下雪了，要在山上过冬只能储藏过冬的食物，喝水得化雪水，还不容易烧开。”

另一位来自广东的90后“隐士”木原（化名）今年8月中旬也因为自己搭建的棚屋被拆下了山。“现在已经回到广东工作了，我在山上待了两年左右，主要就是想过一下清净的日子。”对于自己山上隐居的原因和目前的生活状况，木原并不愿意多说，回想起隐居的日子，木原表示每天的主要内容就是挑水、种地、晒太阳、喝茶和阅读。“山上的日子比山下是慢很多，但是也并不是那么舒服，尤其是冬天，半夜经常被冻醒。”

回应

秦岭办称违建清理一直在进行

北青报记者随即致电了西安秦岭生态环境保护管理委员会办公室。据秦岭办一名工作人员介绍，虽然该办对“隐士”这一群体没有特别的了解，但是对秦岭违建的清理行动一直都在进行中。

“我们从今年7月底开始就一直在进行违规建筑的清理行动，一方面是秦岭北麓的违规别墅的拆除，目前已经基本完成了；另一方面就是秦岭中散落的一些违章建筑，我们联合各区县和部门经常进行巡逻，一旦发现违章建筑自然是要拆除的。”该工作人员表示。

“隐士”们“怡然自得”的山居生活，在梁兴扬和秦岭办的工作人员看来处处都是安全隐患。

梁兴扬告诉北青报记者，很多“隐士”自己搭建的窝棚一方面从建筑的安全性来说就不合规，“深山里生存条件相对恶劣，不少‘隐士’都是独居，一旦出现意外求救都很困难。”另一方面在山中没有水电，不少“隐士”只能自己生火。“生炭火容易造成一氧化碳中毒，生火的话还可能造成火灾，山里秋冬很干燥，过去几乎每年都有火灾发生。”

秦岭办工作人员也对北青报记者表达了相似的忧虑，但他同时无奈地表示，违章建筑的清理必然会是一个长期的行动。“因为很多违建是我们这一次清理了，过几天他们又回来建。”

乱象

终南山“隐士”圈鱼龙混杂

“现在终南山很冷，不要去，更重要的是终南山的‘山民’里存在一些坏人。”今年年初已经下山的太清（化名）告诫向他咨询上山事宜的记者。太清还在山上时是“隐士”圈中较为活跃的一员，经常在各大终南山隐居贴吧里回应寻找山居住所的帖子。在“隐士”圈，大家往往并不以“隐士”自居，“山民”是更加公认的说法。

梁兴民对“隐士”圈的看法与太清有着相似之处，在微博中，梁兴民抛出了“终南山‘隐士’成分复杂，有假僧假道，有无业游民，更有犯罪分子隐匿其中”的言论。梁兴民对北青报记者进一步解释道，这些“隐士”中有一部分是真的有所追求的，还有一部分是逃避生活和追求新奇体验的，另外还有一些打着隐居旗号塑造自己“高僧”“大师”身份行骗的不法分子。“隐居本身没有问题，但是违法违规行为肯定是不允许的”。

据当地媒体报道，2017年，西安市民钱女士来到秦岭山内想寻找一位“大师”给她破解近来的诸多不顺，在山上她碰到了一位范道长，范道长给钱女士把脉诊察，还用易经八卦找病方。范道长先是带着钱女士远赴新疆购买雪莲“调理身体”，又让钱女士陆续转账40余万元破解“财劫”。直到拿到钱的范道长突然失联，钱女士才发现被骗。钱女士报警后不久范某被警方抓获，据范某表示，自己略懂些中医常识，又读了些国学书籍，便在山上给人“算卦”，见钱女士比较相信他，便打起骗钱的主意。近日，范某被西安市长安区人民检察院以涉嫌诈骗罪依法批准逮捕。（记者 李涛 实习生 李卓雅 ）

(责编：仝宗莉、杨曦)