原标题：沪指全年跌两成 两市市值蒸发14万亿

2018年股市汇市盘点

沪指全年跌两成 两市市值蒸发14万亿

12月28日两市收盘，2018年A股交易落下帷幕。截至昨日收盘，沪指当日上涨0.44%，报收2493.9点；深成指上涨0.34%，报收7239.79点。

尽管2018年的最后一个交易日两市飘红收官，但从整个2018年度来看，在国内去杠杆及美股下跌等因素影响下，A股全年震荡走低。截至12月28日，上证综指全年跌幅24.59%，深成指跌幅为34.42%。

两市市值降幅达近三成

根据万得数据显示，截至昨日，两市上市公司总数达3567家，沪深两市总市值为48.67万亿元，而2017年底A股上市公司总数为3485家，总市值为63.06万亿元。今年A股上市公司数量增加82家，市值减少14.39万亿元，降幅达到29.56%。

据中登公司统计数据显示，2018年A股期末投资者数量为1.45亿，以市值减少14.39万亿元计算，今年A股投资者人均亏损9.92万元。

此外，沪深两市月成交额总体呈下滑走势，9月份成交额更是降至年内低点4.94万亿元，随后又有所反弹。

从板块看，申万行业分类28个行业市值全军覆没，其中，跌幅最小的为银行板块，下跌11.96%；而传媒、挖掘、建筑材料等12个板块跌幅均处于30%以上。

从个股来看，2018年，在全部的3500余只个股中，仅有占比约8%的296只个股取得正收益。据万得数据显示，有1200余只股票的跌幅在40%以上。

金力永磁摘得最牛股桂冠

虽然A股市场整体情况表现不佳，但仍有股票取得大幅增长，其中，金力永磁以302.78%的涨幅摘得2018年度A股最牛股桂冠，其余涨幅排名靠前的股票还有中石科技、七一二、泰永长征、绿色动力、长城军工、锐科激光、天风证券、药明康德、德邦股份等。

在最牛股的对比下，表现最差的熊股有*ST保千、*ST富控、神雾环保、金亚科技、乐视网、*ST华信、奥瑞德、坚瑞沃能等跌幅超过80%的股票。此外，如首只因股价连续20日低于1元而退市的中弘股份、第一只依据《上市公司重大违法强制退市实施办法》等原因被退市的股票——长生生物都成为今年A股的“坑王”。

2018年，共有6家公司因连续三年亏损、吸收合并及其他不符合挂牌情形的原因退市，高过2017年退市公司5家、2016年退市公司2家。这6家分别为：中弘股份、外运发展、烯碳、吉恩、昆机，以及深基地B。

值得关注的是，2018年，A股市场出现两只“仙股”，其中，金亚科技股价为0.77元，*ST海润股价为0.87元。而中弘退退市前收盘价0.22元，刷新A股历史上最低价纪录。

除了指数与个股表现情况不佳，2018年IPO的过会率也双双达到10年来最低值，截至目前，2018年A股IPO发审199家次企业上会，企业首发过会111家，过会55.78%，否决29.65%。

2018年初以来，沪深两市两融余额整体呈现不断下滑的态势。年初两融余额合计为10298亿元，年中下滑到9194亿元，截至年末，这一数据进一步减少至7600亿元左右。

■ 预测

明年股市将震荡“磨底”

民生证券认为，未来一年，估值调整接近尾声，未来指数沿着盈利缓慢往下溜。基于盈利拐点的市场反转可能会迟到，基于二次超跌的反弹会早到。

申万宏源证券预测明年的A股市场趋势时，也将2019称为市场快速回落之后一个“磨底年”，结构性机会相比2018年会有所增加。

中信证券则提出，A股在2019年将迎来未来3年至5年复兴牛的起点。在盈利、政策和流动性影响下，预计大盘明年一季度盘整，二季度开始逐渐进入盈利和估值修复共振的上行阶段。

中金公司预测，从当前到2019年年底，A股市场可能会经历风险继续释放与机会显现的阶段，时机把握较为关键。A股整体估值已偏低，随着市场利率回落，估值扩张基础已初步具备，未来有待增长预期的企稳及改革挖潜力、提效率、增活力的实现。另外，外资等长线资金、地产资金可能流入支持A股流动性改善。（记者 张思源）

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人民币兑美元汇率全年跌幅5.43%

12月28日，在岸人民币兑美元收盘报6.8658，全年累计下跌3538个基点，跌幅5.43%。人民币兑美元中间价报6.8632，2018全年人民币兑美元中间价累计调贬3553个基点，跌幅5.18%。专家普遍预计，明年人民币汇率贬值压力将会减弱，汇市整体以稳为主。（记者顾志娟）

人民币兑美元中间价全年跌幅5.18%

从2017年最后一个交易日至2018年最后一个交易日，2018年在岸人民币兑美元汇率全年累计下跌3538个基点，跌幅5.43%。

今年在岸人民币兑美元汇率双向波动态势加大，全年振幅达7261个基点。年初，在岸人民币兑美元汇率一路走高，2月7日创下最高点6.2519，为2015年8月汇改以来新高。4月底，在岸人民币进入贬值通道，6月底跌破6.6，8月起基本维持在6.8以上，至10月31日达到6.9780，刷新逾十年新低。此后，人民币小幅调升，12月基本维持在6.9以下。

根据中国外汇交易中心数据，12月28日，人民币兑美元中间价报6.8632，较前一交易日调升262个基点。

2018年1月2日，人民币兑美元中间价报6.5079，2018全年人民币兑美元中间价累计调贬3553个基点，跌幅5.18%。

央行连番出手稳定汇率

在人民币兑美元汇率逼近6.90关口之时，央行重启逆周期因子。另外，央行还重启了远期售汇风险准备金政策。8月3日，央行宣布自2018年8月6日起，将远期售汇业务的外汇风险准备金率从0调整为20%。

11月7日，央行再放大招，在香港发行中央银行票据。央行称发行央票可以丰富香港高信用等级人民币金融产品，完善香港人民币债券收益率曲线。业内则认为，在离岸人民币市场发行央票，是调节离岸人民币流动性的手段，以抬高离岸市场利率，稳定人民币汇率。

央行在11月9日公布的三季度货币政策执行报告中指出，央行的一系列措施释放了积极信号，取得了积极效果，市场预期基本平稳，人民币汇率在合理均衡水平上保持了基本稳定。

明年人民币贬值压力减弱

光大银行金融市场部分析师周茂华预计，明年人民币汇率整体保持稳定，稳中略偏强走势，波动较今年可能更小。从外部环境来看，美联储加息有望放缓，中美经济由今年分行走向“趋同”。从内部环境来看，中国经济有望稳定在合理区间，央行货币政策也不会大水漫灌，因此，“稳”仍是主基调。

东方金诚首席宏观分析师王青表示，美联储降低了2019年加息预期，从原来的加息3次下调至加息2次。美国加息步伐放缓对于人民币汇率是一个利好，中美利差加大、甚至倒挂的局面将有所缓和，国内货币政策向偏松方向微调的空间也将有所加大。跨境资本流动形势将逐渐转好，市场信心和投资者情绪将得到修复，人民币贬值压力将减弱。（记者 张思源）

(责编：仝宗莉、杨曦)