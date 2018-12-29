原标题：新一轮大规模减税 有望明年两会后实施

近期，更大规模减税降费一直是市场热议话题，大家对此充满期待。接受《证券日报》记者采访的专家普遍表示，更大规模减税将主要聚焦在增值税和所得税上，更明显降费主要体现在社会保险费上，预计明年全国两会后实施。

日前召开的中央经济工作会议提出，要实施好积极的财政政策和稳健的货币政策，实施就业优先政策，推动更大规模减税、更明显降费，有效缓解企业融资难融资贵问题。

“更大规模减税降费反映的是中央改善民生和提振经济的更大决心。”如是金融研究院首席研究员、执行总裁朱振鑫对《证券日报》记者表示，减税降费能给个人和企业带来更多获得感；个人减税能减轻居民的债务负担，增加消费潜力；给企业减税能改善企业现金流，激发微观经济活力。在当前经济增长放缓、市场压力较大的环境下，更大规模的减税降费对于提振市场信心有积极影响。

中国财政预算绩效专委会副主任委员张依群对《证券日报》记者表示，我国的减税降费政策是国家治理和财税改革的重要内容，也是中国经济社会发展和继续深化改革开放的必然要求，随着减税降费政策的深入实施，必将推动中国更深层次的经济结构、社会结构和国家治理结构的变革。

此前，财政部部长刘昆表示，在积极财政政策作用下，今年减税降费力度进一步加大。除年初确定的全年减税降费1.1万亿元的政策措施外，又出台了促进实体经济发展、支持科技创新等一系列措施，预计全年减税降费规模超过1.3万亿元。

朱振鑫认为，国家给出了“推动更大规模的减税、更加明显的降费”的政策预期，表明2019年在减税降费上还会有大动作，规模将超过今年。

张依群表示，按照中央经济工作会议要求，明年将推动更大规模减税降费改革，预计降低企业和个人税费负担会达到1.5万亿元，这将是有史以来最大规模的减税降费政策。

苏宁金融研究院宏观经济研究中心主任黄志龙近日在接受《证券日报》记者采访时认为，2019年的减税规模将在1.64万亿元左右。

至于出台的时间，朱振鑫预计，更大规模的减税政策在明年两会上出台的可能性比较大，具体的措施以及细则在明年年内大概率会陆续落地。

张依群也预计，更大规模的减税降费措施将会在明年全国两会之后陆续出台，多数政策预计在上半年会逐步落实到位。

至于减税降费有哪些措施，目前路径也基本清晰。专家认为，减税降费措施将主要集中在增值税、所得税、社保费等方面。

近日，国家税务总局召开党委扩大会议传达学习中央经济工作会议精神。会议要求，落实好更大规模的减税措施。按照党中央、国务院部署，抓紧与财政部等部门研究完善对小微企业和科技型初创企业普惠性税收减免政策，以及增值税改革等措施。

朱振鑫表示，企业增值税税率“三档并两档”有望推出，16%的最高税率档位有进一步下调的空间；对小微企业、科技型初创企业实施普惠性税收免除；消费税目优化税率有望下调；社保费率有望降低。

张依群认为，我国增值税税率主要为16%、10%及6%三档。增值税税率将加快推进三档并两档步伐，降低增值税税率，预计减税规模会达到6000亿元甚至更高。由于我国增值税是世界上最彻底的增值税，具有产业全覆盖链条全抵扣性质，因此其对经济结构的调整促进作用体现的会最为明显。

“所得税在普惠制减税的基础上，重点向具有就业吸纳能力的小微企业和具有技术创新能力的科技型初创企业倾斜，预计减税规模会在1000亿元。”张依群说，此外，随着中国对外开放力度规模的不断加大，进口增值税、关税等比例还应做进一步下调，从而满足人民群众对更美好生活的需求。”

张依群表示，对个人的减税政策重点是首次实行六项专项扣除，预计减税规模约2000亿元，将极大激发个人消费能力，释放经济活力，实现经济增长由投资拉动向消费拉大转变。（本报记者 包兴安）

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