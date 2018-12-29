原标题：年终奖个税过渡政策来了：2021年底前可不并入当年综合所得

2021年12月31日前，可不并入当年综合所得——

年终奖个税过渡政策来了

近日，财政部、国家税务总局发布了《关于个人所得税法修改后有关优惠政策衔接问题的通知》，明确全年一次性奖金、上市公司股权激励、企业年金、职业年金等有关优惠政策衔接问题。

“新的个人所得税法将从明年1月1日起实施，原有的部分税收优惠政策需要与综合所得按年征收的新税制相衔接。总体来看，原有的税收优惠政策要么继续延续，要么规定了过渡期或衔接政策，保持了基本稳定。”中国社科院财经战略研究院研究员张斌说。

通知明确，居民个人取得全年一次性奖金，符合规定的，在2021年12月31日前，不并入当年综合所得，以全年一次性奖金收入除以12个月得到的数额，按照通知所附按月换算后的综合所得税率表，确定适用税率和速算扣除数，单独计算纳税。居民个人取得全年一次性奖金，也可以选择并入当年综合所得计算纳税。自2022年1月1日起，居民个人取得全年一次性奖金，应并入当年综合所得计算缴纳个人所得税。

“对于全年一次性奖金，本次政策不仅延续优惠，而且按照新个人所得税法按月换算后的综合所得税率表，年终奖适用新的税率和速算扣除数也将降低纳税人的税负。同时，居民个人也可选择将年终奖并入当年综合所得计算纳税，照顾到了不同个体薪酬情况的适用税率差异。”北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红分析。

通知规定，中央企业负责人取得年度绩效薪金延期兑现收入和任期奖励，符合规定的，在2021年12月31日前照此执行；2022年1月1日后的政策另行明确。

此外，居民个人取得股票期权、股票增值权、限制性股票、股权奖励等股权激励，符合相关条件的，在2021年12月31日前，不并入当年综合所得，全额单独适用综合所得税率表，计算纳税。2022年1月1日之后的股权激励政策另行明确。

保险营销员、证券经纪人取得的佣金收入，属于劳务报酬所得，以不含增值税的收入减除20%费用后的余额为收入额，收入额减去展业成本以及附加税费后，并入当年综合所得，计算缴纳个人所得税。保险营销员、证券经纪人展业成本按照收入额的25%计算。

个人达到国家规定的退休年龄，领取的企业年金、职业年金，符合规定的，不并入综合所得，全额单独计算应纳税款。其中，按月领取的，适用月度税率表计算纳税；按季领取的，平均分摊计入各月，按每月领取额适用月度税率表计算纳税；按年领取的，适用综合所得税率表计算纳税。

中国国际税收研究会学术委员、理事汪蔚青认为，新政策不仅仅理顺了全年一次性奖金的过渡期政策，同时还对股权激励、年金、提前退休、保险营销员、证券经纪人等一些个人所得税政策作了梳理，并给出了比较平缓的过渡期政策，有利于顺利贯彻落实新个税法，充分释放改革红利。（记者 董碧娟）

(责编：仝宗莉、杨曦)