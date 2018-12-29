原标题：一声叹息！今年A股仅一只股票翻倍

一声叹息！今年A股仅一只股票翻倍

北向资金净买入达到创纪录的2492亿元，首次超过南向资金金额

A股市场2018年最后一个交易日的行情以小涨收官。不过，纵观全年行情，留给绝大部分投资者的却是一声叹息：上证指数全年下跌813点，跌幅24.59%；深成指全年下跌3800点，跌幅34.42%；中小板指数和创业板指数分别下跌37.75%和28.65%。

今年以来，全球主要股市均出现下跌，其中以A股跌幅最为惨重。其余主要股指中，美股道琼斯指数跌6.39%（截至本周四收盘，下同），标普500指数跌6.91%，纳斯达克指数跌4.69%；德国股市跌19.63%，法国股市跌13.44%，英国股市跌14.34%。香港恒生指数全年跌14.76%，日本股市跌12.08%，韩国股市跌17.28%。巴西、阿布扎比、印度股市上涨。

全年上涨个股占比仅6.4%

508只个股股价腰斩以上

同花顺iFinD统计显示，剔除今年刚上市的新股、次新股，今年A股市场股价上涨的个股仅221只，占比不到一成，仅6.4%。涨幅翻倍以上的只有一只，而且是去年12月27日才上市的中石科技，可以说是一只准次新股，涨幅为303%。另外，卫宁健康、建新股份、亚夏汽车、创业软件等17只个股涨幅在50%以上。

股价跌幅超过30%的个股达2087只，占比达60.28%，其中股价腰斩以上的个股达508只，ST保千、ST富控、神雾环保等15只个股跌幅更是超过八成。也就是说，2018年，如何你的股票账户资产缩水小于30%，那么恭喜你，你的投资水平已经不错了。

浙江A股上市公司中，剔除今年刚上市的新股、次新股，全年股价上涨的31只，占比7.5%，表现略好于A股总体水平。

浙股股价涨幅超过五成的共4只，分别是创业软件、和仁科技、东方通信和珀莱雅。跌幅超过30%的浙股有247只，占比59.52%。其中66只浙股股价腰斩以上，ST天马、兴源环境跌幅超过八成。

北向资金净买入创纪录

首次超过南向资金金额

今年全年，通过沪、深股通的北向交易资金累计净买入2492亿元，较2017年增长约47%，创历史纪录。自互联互通机制开通以来，北向资金累计净买入6417亿元。今年，南向资金通过港股通净买入827亿港元，成为开通以来年度最小净买入金额，这也是南向资金首次被北向资金净买入金额反超。

从持股情况看，蓝筹股仍最受北向资金青睐，其中沪股通持股市值最高的是贵州茅台，深股通持股市值最高的是美的集团。

MSCI或增加A股权重

风雨之后能否见彩虹

在经历2018年的大跌后，即将到来的2019年，A股市场表现会如何？

目前，A股指数仍在2500点上下徘徊。申万宏源证券投资顾问李青表示，以目前的点位，大盘杀跌的空间不大，只是春节之前，大盘继续调整的可能性较大。

9月26日，全球第一大指数公司MSCI宣布，有望在明年的审议通过后，将中国大盘A股的纳入因子从5%增加到20%。同时，MSCI考虑在2020年5月将中盘A股纳入。一旦大盘A股的纳入因子大幅提高，将有更多的外资进入A股市场，这对目前处于底部区域的A股市场是个不错的利好。

另外，安永表示，A股市场有望推出的科创板，科创板的建立和探索增加了科技创新企业的融资渠道，帮助优质企业发展壮大；比较现有上市条件，科创板对于科技型企业的包容性也会吸引一些原本无法在A股上市，但成长性高的新经济公司，从而吸引资金留在A股，提高A股上市公司的质量，新经济公司有望迎来春天。(记者 王燕平)

今年涨幅前十的个股

证券代码 证券名称 涨跌幅（%）

300684.SZ 中石科技 302.81

300253.SZ 卫宁健康 86.11

300107.SZ 建新股份 84.54

002607.SZ 亚夏汽车 81.82

300451.SZ 创业软件 77.97

002243.SZ 通产丽星 74.06

603655.SH 朗博科技 69.57

603039.SH 泛微网络 68.40

300550.SZ 和仁科技 67.56

300596.SZ 利安隆 67.56

今年跌幅前十的个股

证券代码 证券名称 涨跌幅（%）

600074.SH *ST保千 -87.84

600634.SH *ST富控 -86.87

300156.SZ 神雾环保 -84.98

300028.SZ 金亚科技 -84.75

300104.SZ 乐视网 -83.76

002018.SZ *ST华信 -82.74

600666.SH 奥瑞德 -82.59

300116.SZ 坚瑞沃能 -82.15

002676.SZ 顺威股份 -82.10

002604.SZ *ST龙力 -81.01

浙股涨幅前十个股

证券代码 证券名称 涨跌幅（%）

300451.SZ 创业软件 77.97

300550.SZ 和仁科技 67.56

600776.SH 东方通信 59.97

603605.SH 珀莱雅 55.12

600763.SH 通策医疗 47.01

300673.SZ 佩蒂股份 44.34

300571.SZ 平治信息 41.72

300357.SZ 我武生物 36.41

002032.SZ 苏泊尔 33.93

002124.SZ 天邦股份 24.09

(责编：仝宗莉、杨曦)