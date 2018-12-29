集体土地共有产权房非"小产权房" 购房人也能拿房本

本报记者 曹政
昨天，本报报道了大兴区首推集体土地共有产权房的消息，社会各方也对这一供地新模式颇为关注。这种共有产权房和此前建在集体土地上的“小产权房”有何不同？记者从土地出让方获悉，集体土地共有产权房建设品质与国有土地共有产权房一致，购房人也能拿到房本，性质与“小产权房”完全不同。
增加住房供给的新渠道
以往老百姓购买的商品房、共有产权房、经适房，基本都是建在国有用地上。这些土地入市后，要经过一定的招拍挂环节，由房企拿地后再进行开发建设。除此之外，还有一种性质的土地，即农民集体所有的集体土地。
对于“集体土地入市”，还处在改革试点过程中。之所以大兴区可以将这三宗集体土地推入市场，也得益于其“试点”身份。2015年2月，北京市大兴区等33县（市、区）被国土资源部确定为集体经营性建设用地入市的试点地区，大兴区也成为本市唯一的农村集体经营性建设用地改革试点区。
早在2016年1月，北京市赞比西房地产开发有限公司以8.05亿元竞得名称为“2号地小B地块”40年的土地使用权，这成为北京第一宗通过招拍挂形式出让的集体经营性建设用地。
记者在这次推出的三宗集体土地公告中看到，这三宗土地的用地性质为F81绿隔产业用地，但是并不是过去的40年土地使用年限，而是70年。仅从年限上看，这与建设共有产权房的国有土地地块是一样的。中国农业大学土地科学与技术学院教授朱道林认为，这也是落实多渠道增加保障住房供给的举措。
建设品质与国有土地一致
去年9月底，北京在总结以往各类政策性住房经验的基础上，推行“共有产权房新政”。购房人与所在区政府代持机构按比例共同拥有房子的产权。根据专业机构的统计，截至目前，北京今年入市的共有产权房多达29个项目，提供房源32446套，比2017年5个项目3752套上涨了765%。
但这些已入市的共有产权房、包括此前的自住房也基本都是建设在国有土地上，并没有在集体土地上建设。
集体土地上的共有产权房会不会与国有土地共有产权房有所差异？公告披露信息显示，三宗集体土地上建设的共有产权房与国有土地上建设的共有产权房“同权同价”，建设品质和配套要求也都是一样的。记者获悉，此前，大兴区已出台40多个政策文件，实现了农村集体经营性建设用地出让、租赁、入股与国有土地“同等入市、同权同价”。
最近几年，本市也在利用集体土地建设租赁房，只租不售。这一举措的好处在于拿地成本较低。不过，这几宗拟建共有产权房的集体土地，在建房前都需要完成拆迁等流程，总体成本不会比国有土地低太多。
符合规划要求能拿房本
此前，集体土地建设租赁房，村民可以享受一定收益；如今探索集体土地上建设共有产权房，村民更能获益，而且村集体投入少、收益见效快。
但集体土地建共有产权房，与此前的“小产权房”有无差别？对此，土地出让方的负责人回应，小产权房是违规建设的，没有产权证，也没有任何法律依据和保障；但集体土地共有产权房是经过规划国土等部门联合审批的，有房本，老百姓无需有权益方面的顾虑和担心。“这与国有土地上建设的共有产权房是一样的，购房人也会拿到不动产证，也就是‘房本’。”
“很明显，集体土地共有产权房符合规划要求，是按照相关标准建设，并按程序审批的，在基础设施等配套建设上也会有保障。”朱道林说，但从后期推广来看，相关部门也要严格监管，防止炒作，真正落实“房住不炒”。
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