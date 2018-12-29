年终奖个税优惠可再用3年 注意新的年终奖临界点

年终岁末，很多小伙伴关心，在新个税法实施后，年终奖还能享受之前的个税优惠吗？
个税资料图。中新网记者 李金磊 摄
如今，这个问题的答案终于明确。财政部、税务总局27日晚下发《关于个人所得税法修改后有关优惠政策衔接问题的通知》。
通知规定，居民个人取得全年一次性奖金，符合《国家税务总局关于调整个人取得全年一次性奖金等计算征收个人所得税方法问题的通知》(国税发〔2005〕9号)规定的，在2021年12月31日前，不并入当年综合所得，以全年一次性奖金收入除以12个月得到的数额，按照本通知所附按月换算后的综合所得税率表，确定适用税率和速算扣除数，单独计算纳税。
自2022年1月1日起，居民个人取得全年一次性奖金，应并入当年综合所得计算缴纳个人所得税。
也就是说，年终奖优惠政策还能再使用3年到2021年12月31日。
那么，在过渡期间，怎么计算年终奖需要缴纳多少税呢？按照通知，计算公式为：应纳税额＝全年一次性奖金收入×适用税率－速算扣除数。
按月换算后的综合所得税率表。
举个例子，企业职工小刘月工资6000元，2019年1月单位将发放一次性年终奖2万元。那么，先拿小刘的2万元年终奖除以12为1666.7元，根据按月换算后的综合所得税率表，适用税率为3%，速算扣除数为0，所以，小刘年终奖应缴纳的个税为20000×3%=600元。
注意新的年终奖临界点
根据按月换算后的综合所得税率表，会产生新的年终奖临界点，发生“年终奖多发一元，到手收入少千元的”现象。
比如，3.6万元就是一个临界点，如果发放3.6万元年终奖，个税需要缴纳36000×3%=1080元，到手34920元。
如果多发一元，也就是发放36001元年终奖，个税需要缴纳36001×10%-210=3390.1元，到手32610.9元。
相比之下，多发一元年终奖，到手收入反而少了2309.1元。
另外，14.4万，30万，42万，66万，96万也是临界点，提醒各位小伙伴和单位财务人员，注意这些新的年终奖临界点，不然会吃亏哦。
央企人事观察：今年37家央企46位“一把手”履新 人民网北京12月20日电 12月13日国家电网和大唐集团同日换帅，寇伟任国家电网公司董事长、党组书记，陈飞虎任大唐集团有限公司董事长、党组书记。稍早的11月间，中国西电、华能集团、鞍钢集团等多家央企更换了掌门人。据人民网不完全统计，截至12…【详细】
1月1日起 这些与经济相关的新政新规开始实施 编者按：2018年进入倒计时，在即将到来的2019年，一批与经济相关的政策、法规将正式开始实施。例如《中华人民共和国个人所得税法》(2018版)、针对创投企业所得税的优惠政策、跨境电商新政等等……都有哪些具体内容？请随人民网财经频道一同来了…【详细】
中央政治局定调2019年经济工作 释放三大信号 中新社北京12月13日电 (记者 周锐)在外部环境发生明显变化，中国经济稳中有变，下行压力有所加大的情况下，中共中央政治局13日召开会议，分析研究2019年经济工作，传递出三大重要信号。 总结今年成就：有效应对了外部环境的深刻变化 …【详细】
统计局：11月经济运行稳中有进 投资增速继续回升 人民网北京12月14日电 国家统计局今日发布的多项宏观经济数据显示，11月我国经济运行处在合理区间，保持总体平稳、稳中有进发展态势，全年经济社会发展主要目标任务有望较好完成。 国家统计局表示，当前国内外环境依然错综复杂，经济运行稳中有变…【详细】