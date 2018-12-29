首都机场成全球第二个年旅客吞吐量过亿人次机场

原标题：首都机场年客流量突破1亿人次

本报讯（记者 董禹含）昨天，随着中国国际航空CA932法兰克福-北京航班在北京首都国际机场平稳落地，首都机场诞生了今年第1亿名旅客。这意味着北京首都国际机场年旅客吞吐量突破1亿人次，成为中国第一个年旅客吞吐量过亿人次的机场；也是继美国亚特兰大机场后，全球第二个年旅客吞吐量过亿人次的机场。

首都机场是我国目前唯一一个拥有3座航站楼、3条跑道、双塔台同时运行的大型国际航空枢纽。105家航空公司将这座机场与全世界65个国家和地区的296座机场相连，其中，国内（含地区）航点160个，国际航点136个。

首都机场于1958年投入使用，今年正逢机场运营60周年。机场目前使用的3座航站楼分别于1980年、1999年和2008年投入运营。1978年首都机场年旅客吞吐量仅为103万人次，2018年达到1亿人次，年均增长达12.1%。

上一次首都机场旅客吞吐量实现重大突破是在2016年，当时机场年旅客吞吐量突破9000万人次。短短两年时间，首都机场实现了1000万人次增量。随着首都机场年旅客吞吐量的逐年攀升，机场货邮吞吐量也由1978年的3.4万吨跃升至2018年底的超过200万吨，连续9年位列世界第二繁忙机场。截至目前，首都机场与全球26个国家和地区的36家机场管理机构确立了姊妹机场友好合作关系。

北京临空经济对区域经济带动作用显著。初步数据统计显示，2013年至2017年，首都机场对区域经济的年均贡献总量超过1400亿元人民币并逐年上升。首都机场及其相关产业年总平均就业人数达61.1万人，占北京市年总就业人数的5.12%。首都机场口岸海关监管货物总量达19362.1万吨，占北京市口岸监管货物总量的96.9%，远高于其他口岸。

目前北京正打造综合交通枢纽，城市轨道交通与首都机场将进一步融合，今后旅客进出“第一国门”将变得更加方便、快速。2019年，北京大兴国际机场将正式投入运行，北京“一市两场”格局将发挥更大协同效益。

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