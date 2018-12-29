专家学者热议改革开放40年中国财经领域成就与经验

人民网北京12月29日电 （王子侯）为深入贯彻落实党的“十九大”精神，总结改革开放40年来中国财经领域改革的成就与经验，谋划中国财经发展战略，中国社会科学院财经战略研究院（以下简称“财经院”）于12月28日召开“财经战略年会2018：中国改革开放40年的回顾与展望”。

中国社会科学院副院长、党组成员、学部委员高培勇研究员致辞并做主旨演讲。高培勇回顾组建财经院的历程，总结财经院在过去40年中为中国改革开放事业做出的贡献，提出在当前复杂的国内外经济形势下，财经院的研究工作要立足于中国特色社会主义新时代的基本特征，认真研究与时代相适应的现代财经理论。始终贯彻“严以致用，为人民做学问”的理念，不做杂家，只做专家。

中国国际贸易促进会原会长、商务部原副部长姜增伟回顾了贸促会的发展历程，提出研究要服务于政府和相关企业，促进其在全球经济治理中不断发挥应有的作用。国务院发展研究中心、副主任王一鸣对“改革开放我们做对了什么”和“中国为什么能做对”两个问题进行了深刻思考。中国改革开放做的最对的是将社会主义制度与市场经济融为一体，在这一框架下问题倒逼，建立了各种激励机制，促进竞争，降低交易成本，形成统一市场，开放进入国际市场，保持宏观经济的稳定。

原中国银监会副主席蔡鄂生强调，当前很多经济领域的问题源于“错配”，其背后的形成机制和成因非常复杂。国资委巡视组组长赵华林做了题为“新时代环境保护新政”的演讲，提出生态环保新政体现在新思想、新法律、新机构、新举措、新导向和新战略六个方面。环境保护已经成为重要的政治问题，污染环境治理的力度之大、执法之严前所未有。

财政部财科所原所长、研究院贾康指出，当前中国政治模式仍在建设之中，经济模式需要做大量地开拓和探索工作。中国仍然具有超常规发展的空间，但是更要关注发展过程中的风险和挑战。

清华大学中国经济思想与实践研究院院长、教授李稻葵系统阐述了中国经济改革开放40年经济学总结。总结概括为五个方面：一是要高度重视地方政府发展经济的激励和约束；二是土地使用权的转让非常重要；三是重视维护金融稳定、促进金融深化；四是以学习为导向的对外开放是发展的动力；五是审慎的宏观调控是重要的经验。中国改革的历程就是不断调整政府与市场的关系，政府行为要纳入经济学研究领域。

中国人民大学副校长、教授刘元春提出要重视当前消费的变化，让“稳消费”成为宏观经济的重点。目前居民可支配收入、服务性消费支出均出现明显下降，居民消费结构也发生革命性变化，思考消费问题需要新的思路，未来要更加重视收入分配、促进消费等结构性改革。

兴业银行首席经济学家、研究员鲁政委认为要向改革要动力。2013年开始，第三产业增速开始加快，超过第二产业和整体GDP增速。未来要促进制造业与现代服务业的深度融合，做大做强国内市场，推动科教文卫等产业的新发展。

中国社会科学院财经院院长、研究员何德旭认为40年中国金融改革最大的成就，就是对金融本质和金融运行规律有更加深刻准确的理解。这可以概括为对金融极端重要性的认识更加准确；服务实体经济是金融的本源和天职；防范系统性风险是金融永恒的主题；深化改革和加大金融创新力度是金融发展的动力；扩大开放是金融发展的必由之路。

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