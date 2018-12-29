证监会副主席阎庆民：战略性新兴产业总市值已达11.9万亿

阎庆民 （《中国经济周刊》首席摄影记者 肖翊 摄）

中国经济周刊-经济网讯 （记者 李永华） 12月29日，由人民日报社指导，《中国经济周刊》、中国信通院、工信部工业互联网产业联盟共同主办的第十七届中国经济论坛在人民日报社举行。证监会副主席阎庆民在论坛上透露，到2018年11月，新兴行业上市公司已经达到1268家、总市值11.9万亿，占全部市场占比分别为35%、26%。

阎庆民表示，国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定以来，证监会不断加大对战略性新兴产业的支持力度，积极发挥融资功能，多渠道支持科技创新企业新主体。通过资本市场，来培育支持服务一批新的企业主体。

数据来看，3560家上市公司里面，战略性新兴产业，以先进技术尤其是先进制造业为主的占到35%、市值占到26%。

在IPO方面，证监会对战略性新兴产业同样青眼有加。阎庆民称，从今年保持新股发行常态化来看，到了11月底为止，高新技术在IT中的占比明显提升。到11月份为止，有65家高新技术企业，占比71%，融资812亿，占比63%。无论是数量，还是融资金额都是占到了2/3以上。因为今年资本市场受到中美贸易摩擦冲击比较大，所以对我们的影响是比较大的。所以，今年IPO大概有100多家、1000多亿，但是这里面高新技术占了800多亿，数量占了65家。

(责编：李栋、朱一梵)