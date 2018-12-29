证监会副主席阎庆民：什么是实体经济？房地产算不算实体经济？

阎庆民 （《中国经济周刊》首席摄影记者 肖翊 摄）

中国经济周刊-经济网讯 （记者 李永华） 什么是实体经济？房地产算不上实体经济？12月29日，在《中国经济周刊》、中国信通院、工信部工业互联网产业联盟共同主办的第十七届中国经济论坛上，证监会副主席阎庆民对此表达了独特的看法。

阎庆民认为，“一段时间以来大家都在研究，到底哪一些产业是实体经济？因为这是翻译过来的语言，大家说实体经济，翻译过来的要素在哪里呢？于是国家统计局、相关宏观部门对它的划分有区别，比如说大家关心的房地产，房地产算不算实体经济？”

阎庆民给出的答案是：“我们缩小到制造业，缩小到工业，以先进制造业为代表的实体经济”。

同时，阎庆民提醒，改革开放40年，特别是近几年一批新的模式出现了，像BAT的新模式。是不是大家都会走到新模式去，而忽略了制造业呢？

阎庆民表示，真正代表一定时期先进生产力的制造业才是创造物质财富的体现。在资本市场，资本要还原到实体经济当中，要靠资本市场来实现企业升级，实现我们的制造业革命。

(责编：李栋、朱一梵)