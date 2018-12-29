证监会副主席阎庆民：企业要自己调整好资产负债表

阎庆民 （《中国经济周刊》首席摄影记者 肖翊 摄）

中国经济周刊-经济网讯 （记者 孙庭阳） 12月29日，由人民日报社指导，《中国经济周刊》、中国信通院、工信部工业互联网产业联盟共同主办的第十七届中国经济论坛在人民日报社举行。证监会副主席阎庆民在论坛上表示，在降杠杆的大环境下，各企业要自己调整好自己的资产负债表。

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