黄奇帆：贸易谈判本质上的目标是零关税、零补贴、零壁垒

黄奇帆（《中国经济周刊》记者 胡巍 摄）

中国经济周刊-经济网讯 （记者 李永华） 12月29日，由人民日报社指导，《中国经济周刊》、中国信通院、工信部工业互联网产业联盟共同主办的第十七届中国经济论坛在人民日报社举行。在论坛上，中国国际经济交流中心副理事长黄奇帆先生纵论全球贸易新格局新趋势。

黄奇帆称，全球贸易谈判，本质上的目标都是零关税、零补贴、零非关税壁垒，“三零对中国是有利的。”

在黄奇帆看来，以产业链全球一体化为特征的国际贸易模式要求国际贸易规则也发生相应变革，零关税、零补贴、零非关税壁垒“三零”规则凸显。

黄奇帆指出，随着全球化不断发展、国际分工日益深化，一种产品生产分工在一个地区或一个国家内部完成逐步变成全球范围内跨国分工完成，形成了全球化产业链、供应链、价值链，一个产品生产由一个企业、一个地方生产变成全球生产、全球销售，商品贸易不再是简单的产业间贸易，而是产品内贸易，全球产业链发展造成了中间品贸易在国际贸易体系中迅速增长，国际贸易的重心从最终品贸易转移到中间品贸易。

在全球产业链背景下，中间品贸易壁垒会产生累积效应，极大地提高贸易成本。中间品要多次跨境贸易，即使关税和非关税壁垒很低，其贸易保护程度也会被放大。为此，零关税、零补贴、零非关税壁垒“三零”规则凸显。

黄奇帆进一步指出，全球价值链要求高效的贸易便利措施，由于生产要素的跨境自由流动，跨境贸易迅速增长，降低通关与物流费用，节省贸易的时间成本，增加透明度和可预测性显得尤为重要。这就提出了营商环境公平透明、政府服务便捷务实、海关通关不重复关检，实施“关检互认、执法互助、信息共享”。

(责编：李栋、朱一梵)