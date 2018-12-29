吉林省地方金融监督管理局局长、金融办主任胡斌：防金融风险不能为防而防、将手段异化为目标

吉林省地方金融监督管理局局长、金融办主任胡斌 （《中国经济周刊》首席摄影记者 肖翊 摄）

中国经济周刊-经济网讯 （记者 周琦） 12月29日，由人民日报社指导，中国经济周刊、中国信通院、工信部工业互联网产业联盟共同主办的第十七届中国经济论坛在人民日报社举行。吉林省地方金融监督管理局局长、金融办主任胡斌出席并发表主旨演讲。

胡斌介绍，几年来，吉林经济货币化水平提升34.8%，高于全国8.9个百分点，增量存贷比高于全国195.7个百分点。

吉林省优先实施了一系列金融改革，如2016年主动争取国家级农村金融改革试验任务，首创基础金融、物权增信、信用信息三大支柱及产权交易市场“三支柱一市场”新型普惠融资服务体系，发挥填补串并功能，“填基础金融空白、补融资增信短板，串各类金融业态，并城乡资金市场，疏浚信息难上汇、服务难下沉的投融资堵点。中央领导同志对吉林省做法做出重要批示指示，吉林模式全国推广。”

胡斌说，吉林是财政小省、金融弱省，资金不足始终困扰振兴发展大局，促使他们下决心构建省级层面财政金融相机有机搭配的体制机制。“吉林省以用好财政政策、用足货币政策为引路方针，架设了财政金融联动政策框架，一方面盘活存量、调配增量，逐步扩大运作规模；一方面控制流程、联动机制，提高规范化水平，为工业升级、扶贫攻坚等重点领域和薄弱环节提供有力支撑。”

此外，吉林省提出支持民营经济“四个千亿”计划，即贷款、债券、担保、新业态各新增1000亿的目标；从信息对接、规模审贷、激励约束等环节，构建定性定量指标，强化评价考核，打通资金精准流向最后一公里；对急需纾困的重点企业无论国有民营，实行“一企一策一专班”，依法合规打消金融机构顾虑，保障必要融资接续。

胡斌介绍，吉林省委省政府明确提出“处置硬措施、风险软着陆”总方针，强调不能为防而防、将手段异化为目标，坚决杜绝处置风险引发更大的风险，牢牢守住金融稳定底线。

他建言，对东北基础设施和重大工业转型升级项目，给予必要布局安排和政策倾斜，加快补齐短板，科学构建经济发展新格局；对东北实施阶段性有区别的财税政策，加强积累，提供市场化培育原始推动力；对东北资本市场加大投入，支持探索债券增信平台机制建设，做到资本、智力、制度一体化改善；对东北金融市场主体的丰富提供牌照支持，完整构建金融业态和链条体系，顺畅资金注入渠道，推动经济金融稳定发展进一步提质提效提档提速。

(责编：李栋、朱一梵)