原标题：身患多病迷信推销保健品 传销头目落网唐山北站

身患多种疾病的张某，不信药品，却迷信保健品。张某不但耽误了自己的病情，为牟私利，他还“忽悠”别人吃保健品能治百病，致使多人遭受经济损失。张某因涉嫌组织、领导传销活动被河南省公安机关网上通缉。12月28日，张某到达唐山北站准备乘车时，被天津铁路警方抓获，期间还不忘向办案民警推销保健品。现张某已被送往看守所羁押，等待立案单位接回。

张某患有多种疾病，可他从来不去医院开药看病，一直迷信喝养生酒、养生茶，吃养生酵素能治百病。不但如此，为了牟取巨额私利，他还积极向别人推销某品牌的养生产品，并以会员制发展销售下线。张某将实际价值800元的物品，以7882元卖给受害人作为加入会员的资格。张某要求每个加入人员必须发展下线，以直接或间接发展下线人员的数量作为返利的依据。张某的此种行为导致众多群众财产受损，而张某从中获利200余万元。2018年4月分，张某以涉嫌组织、领导传销活动被河南省公安机关上网通缉。

12月28日16时30分许，张某到达唐山北站准备乘车前往北京，在看到进站口有民警进行核验身份证时，张某神色变得异常慌张起来，看着排队进站的旅客，张某总想混在人群中，躲过民警的检查。然而张某最终还是没有逃过民警的眼睛。在办案过程中，当民警询问其身体健康情况时，张某说自己有高血压、糖尿病。民警询问张某是否正常用药，张某告诉民警他从不吃药，只吃保健品，并向民警推荐保健品管用，能治病。但当民警问他吃了这么多保健病怎么还没好时，张某顿时哑口无言。现张某已被送往看守所羁押，等待立案单位接回。

（北青报记者 张香梅 通讯员 吴庆伟 张义楠）

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