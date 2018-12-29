玖锦科技梁木生：我们要做“中国版”惠普

成都玖锦科技有限公司副总经理梁木生 （摄影 马铭悦）

中国经济周刊-经济网讯 （记者 宋杰） 12月29日，由人民日报社指导，《中国经济周刊》、中国信通院、工信部工业互联网产业联盟共同主办的第十七届中国经济论坛在人民日报社举行。

成都玖锦科技有限公司副总经理梁木生在会议期间接受记者专访时指出，缺少芯片制造核心技术和基础电磁仿真软件设计技术，是制约我国电子测量技术乃至电子信息产业发展的主要原因，为此，玖锦科技想要向惠普学习，成为中国版“惠普”。

仪表公司催生芯片公司，芯片公司反哺仪表公司，同生共荣，推动行业进步。梁木生向记者举了惠普的例子。他说，惠普被人所熟知是做IT，但最早它是做高端测量仪器仪表的。1961年成立了芯片部直接给仪器仪表供货，发展至1999年时，惠普分成了两家，一个是安捷伦，一个是现在的惠普，安捷伦仪器测量所用的芯片就是他们自己的子公司安华高研发的，2005年时安华高独立出来。之所以“独立”，因为它做的芯片是通用芯片可以有更大的市场，而这种市场化的道路给企业带来了飞速发展，2016年安华高并购博通，2017年底，博通提出并购高通，但被当时的美国政府否决，因为如果两大巨头合并，将会带来行业的垄断。

梁木生说，通过这个故事可以看出，仪器仪表对芯片的推动作用是非常大的，仪器仪表是电子信息产业的基石，直接代表着电子制造业的水平，因为我们所有的电子产品做出来后，都要经过测试，我们既然能测试它，我们的产品性能一定是优于这些产品的。制约产品的性能指标瓶颈其一在芯片，其二在人才。玖锦科技想在这两方面有所突破。

玖锦科技将在电子测试仪器整机、军用电子测试集成系统、高端通用芯片、电磁仿真软件4个方面进行重点开发或升级，继续整合国内外一流团队、高校、研究所等优质资源，通力开发电子测试测量领域优势产品，实现技术突破、打破国外垄断。

梁木生表示，科创板推出的脚步越来越近了，“科创板对我们高新企业来说是好消息，我们所在地区政府也在帮助我们深入了解科创板，我们很期待。”

(责编：李栋、朱一梵)