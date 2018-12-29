东土科技李平：除资源信息化整合外，工业互联网更应重视底层控制芯片的作用

李平 （《中国经济周刊》记者 胡巍 摄）

中国经济周刊-经济网讯（记者 银昕）12月29日，由人民日报社指导，《中国经济周刊》、中国信通院、工信部工业互联网产业联盟共同主办的第十七届中国经济论坛在人民日报社举行。东土科技董事长李平参加了开幕式后举行的以“工业互联网助推新型工业化”为主题的高端对话。

李平表示，工业互联网的起源来自于2002年美国纳斯达克股市崩盘，IT行业从此开始寻找互联网技术在新的行业中的应用，工业互联网应运而生。2008年美国爆发金融危机，奥巴马等外国政要考虑用新的经济增长点推动经济发展，正式提出“工业互联网”这一概念。与此同时，我国在电网、石油、高铁、化工等工业行业也都推荐用互联网思路来控制各种环节。2014年国务院成立了工业互联网产业联盟，2016年提出工业互联网与新工业的理念。

李平说，工业互联网的发力来自市场前沿和顶层设计两端。一方面用户希望使用立竿见影的技术提高生产力、降低成本；国家层面也在考虑通过新技术实现中国工业转型，保证自主可控和技术安全，并且要考虑到转型能够适应国家面对未来的竞争，确保我国硬实力的有效保障。“作为企业，东土科技有更多的底层研究。芯片与操作系统在工业互联网领域扮演着重要角色。但这方面大家提得还比较少，所以我今天在中国经济论坛上呼吁，加大芯片与操作系统在芯片控制的应用。”李平说。

此外，李平还认为，工业互联网领域也分上层应用和底层控制。工业生产资源信息化整合目前在中国做得很好，因为有阿里巴巴、腾讯等各种发达的互联网企业，但工业底层控制要素与决定性生产要素的更新换代，我国要想有全球竞争力，还需要很长时间和巨大投入。

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