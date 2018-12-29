徐工信息CEO张启亮：“我给总书记汇报了8分钟工业互联网”

张启亮 （《中国经济周刊》记者 胡巍 摄）
中国经济周刊-经济网讯 （记者 曹煦） 12月29日，由人民日报社指导，《中国经济周刊》、中国信通院、工信部工业互联网产业联盟共同主办的第十七届中国经济论坛在人民日报社举行。徐工信息技术股份有限公司（ 简称“ 徐工信息”） 创始人、CEO张启亮在高端对话中表示：在新旧动能转换和高质量发展的过程中，工业互联网应该为中国工业插上隐形的翅膀。
在张启亮的理解中，工业互联网应具备三个关键词：发动机、激动和价值。
张启亮说，在新工业革命和高质量发展中，工业互联网平台首先起到发动机作用。 “未来工业互联网将是制造业乃至商业的驱动引擎，通过数据分析、建模，以及对产品和企业的分析，产出新的产品与新的商业模式。”
工业互联网的颠覆还体现在“激活”上。张启亮说，“工业互联网平台出来之后，它会把我们相当于整个环节连接起来，这会激活生产工业的全要素、全产业链、全价值链。”
“价值”是工业互联网的最重要属性。在张启亮看来，工业互联网到底是一个概念还是未来发展趋势并不重要，“重要是工业互联网平台本身要给工业企业带来实实在在的价值。了解工业的痛点，给出解决方案。”
价值提升不仅体现在徐工信息的客户上，给中国宏观经济、中国未来发展带来价值，是张启亮更引以为豪的地方。每个月，基于徐工信息的工业互联网平台的数据会报给国务院，“有关领导可以直接看到工业互联网基础平台的开工率，代表每个省的GDP，是非常纯洁的数据。” 张启亮介绍说。
工业互联的擎旗作用牵动了总书记的目光。2017年12月12日，习近平总书记在十九大后首次到地方调研便来到了徐工集团，张启亮回忆起一年前的场景时历历在目，“我给总书记汇报了8分钟工业互联网，总书记要求工业互联网不仅要连线国内，也要链接‘一带一路’国家。”
徐工信息今年已经链接了“一带一路”沿线20个国家。“我们把这些数据给到国家，让决策层看到‘一带一路’在基础建设、高端装备上，中国企业已经走出去了。”回首2018年，张启亮颇为感慨，“本土的工业互联网运营商已经扛起民族产业的大旗，这是中国工业互联网给国家的贡献。”
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